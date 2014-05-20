国际油市：利比亚供应受扰推高布兰特原油，并带动美国7月原油走高

* 利比亚原油日产量为21万桶，西部油田仍然关闭

* 道达尔和Sonatrach减少驻利比亚员工

* 上周美国原油库存预计增加80万桶-调查

路透纽约5月20日 - 布兰特原油期货周二小涨，受助于利比亚的动荡局势，美国7月原油期货在布兰特原油涨势的带动下走高，尽管市场预计，上周美国原油库存增加。

一位利比亚官员称，在政府与示威者就结束油田停运达成协议逾一周后，西部油田El Feel和El Shahara目前仍然关闭，该国原油日产量仍保持在21万桶的水平。

敌对两派武装人员的暴力冲突，以及效忠已退休少将Khalifa Haftar的武装分子周日冲击利比亚议会，促使法国石油公司道达尔 缩减在的黎波里的业务量，阿尔及利亚国有石油公司Sonatrach开始疏散当地员工。

布兰特原油期货 收高0.32美元，报每桶109.69美元。美国6月原油期货 于周二到期，收跌0.17美元，报每桶102.44美元，周一触及近一个月最高。美国7月原油期货 收涨0.22美元，报每桶102.33美元。

路透调查显示，分析师预计截至5月16日当周，美国原油库存可能增加80万桶，汽油库存可能增加10万桶，炼厂开工率增长0.6%。

但美国石油协会在市场收盘后公布，上周原油库存骤降1,030万桶。美国能源资料协会将在周三1430 GMT公布库存数据。

EIA上周数据显示，截至5月9日当周，美国油库存增加94.7万桶，原油产量触及每日843万桶的28年高位。

从即将到来的美国阵亡将士纪念日长周末开始，美国进入夏季驾车高峰期。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻