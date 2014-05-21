国际油市：美国原油期货触及一个月高位，因上周原油库存大跌

* 美国上周原油库存减少720万桶-EIA

* 美国原油进口为1997年来最低

* 利比亚西部大油田关闭，又发生新的冲突

* 俄罗斯从乌克兰边境撤军

* 美联储讨论了收紧货币政策的选项

路透纽约5月21日 - 美国原油期货周三触及一个月高位，大涨近2美元，此前政府报告显示上周原油库存骤降，而利比亚又发生新的冲突，令产量维持低点，也提振了布兰特原油期货。

美国能源资料协会(EIA)公布，上周美国原油库存下滑，因进口降至1997年来最低，汽油和馏分油库存增加。

上周美国原油库存减少720万桶，而净原油日进口量减少65.8万桶，至640万桶的纪录低点。

美国石油协会(API)昨日公布的数据显示，上周原油库存骤减1,000万桶，扶助原油期货在海外市场小涨，今日EIA数据公布后，延续涨势。

布兰特原油期货 收高0.86美元，报每桶110.55美元。美国7月原油期货 收涨1.74美元，报每桶104.07美元，盘中一度升1.96美元至104.29美元。

美国原油期货的强势带动美国汽油期货，尽管数据显示上周汽油库存增加近100万桶。美国汽油期货 收高3美分，报每加仑2.9942美元。

利比亚原油日产量由周一的21万桶小涨至23万桶，但仍远低于2011年内战爆发前的160万桶。

在政府宣布示威已结束十天后，利比亚两大油田仍关闭。

俄罗斯宣布从同乌克兰接壤的三省边境撤军后，紧张局势看似正在缓和。乌克兰周日将举行总统选举。

美联储会议记录显示，决策者在会上讨论了退出超宽松货币政策时可能使用的一系列工具，为最终退出作准备，但并未作出最后的决定。

会议记录还显示，美联储工作人员提出了多个上调短期利率的方式，但会议记录称，讨论升息方式只是进行“谨慎计划”，并不暗示将在短期内升息。

下周一，美国为阵亡将士纪念日，美国原油期货没有场内交易。(完)

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