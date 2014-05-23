国际油市：布兰特原油持稳110美元上方，受经济展望和利比亚的支撑

美国原油期货 上涨0.05美元至每桶103.79美元，本周有望第三周上扬，受益于上周美国原油库存大降。该合约上日结算价下跌0.33美元。

“布兰特原油成功突破了前高110.60美元，因此我认为未来一周还有上涨空间，”Newedge Japan大宗商品销售经理Ken Hasegawa称。

“不过在113美元附近遭遇强劲阻力，应该会开始再度回落，”他还称。

周四出炉的美国和中国的制造业数据表现良好，支持了未来石油需求将增长的乐观预期。

美国5月制造业扩张速度高于预期，制造业产出增长速度为2011年2月以来最快。汇丰(HSBC)/Markit周四联合公布“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”，5月PMI初值数据升至49.7，创五个月最高位，且是连续第二个月上升。上月终值为48.1。

这些数据未能提振油价大幅上扬，市场目前受地缘政治因素和美国原油库存下降的消息推动。

“美国和中国数据多数转强，但未能支撑能源市场，不过由于未来几个月库存料将趋紧，动能仍维持正面，”澳新银行分析师在报告中称。

利比亚石油供应遭遇新干扰，亦支撑油价。利比亚国家通讯社LANA周四称，抗议者关闭了该国Sirte Oil Company总部。该公司运营着Brega油港--在与反叛组织的九个月僵局中，大多时候这是唯一开放的东部港口。

油市也受到乌克兰冲突支撑。乌克兰表示，有13名军人在周四清晨与亲俄分离主义者的冲突中丧生。周日乌克兰总统选举在即，这一事件加深了对该国安全形势的担忧。

下周一为美国阵亡将士纪念日，美国纽约商业期货交易所(NYMEX)将关闭场内交易并停止结算。(完)

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