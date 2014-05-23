国际油市：布兰特原油持于110美元之上，受助于地缘政治忧虑

国际油市：油价处于一个月高位，因预期减产协议将延长
路透纽约5月19日 - 油价周五上涨，连续第二周周线升高，因石油输出国组织(OPEC)和其它产油国将于下周同意延长减产协议的预期升温。
* 乌克兰和利比亚动荡引发投资者忧虑
* 美中两国数据支撑原油需求前景
* 布兰特和美国原油本周上涨
路透纽约5月23日 - 布兰特和美国原油期货周五上扬，受助于乌克兰和利比亚危机，以及全球两大石油消费国中国和美国向好的经济数据。
布兰特和美国原油期货本周连涨第二周。
投资者关注乌克兰局势，该国将在周日举行大选，之前乌克兰政府表示，有数十位军人周四在与亲俄罗分离主义者的冲突中死亡。
布兰特7月原油期货 攀升0.18美元，收报每桶110.54美元，盘中在110.25-110.67美元的区间内波动。布兰特原油期货本周上扬0.5%，之前一周攀升近2%。该合约周四触及3月4日以来最高111.04美元。
美国7月原油期货 收涨0.61美元，报每桶104.35美元，本周上扬2.3%。
利比亚示威者周四关闭一家负责Brega油港运营的公司的总部，这是政府与反叛组织长达九个月的对峙期间唯一开放的东部油港。
周四出炉的向好的美国和中国制造业数据提振对未来原油需求增长的乐观情绪，并推高油价。
美国5月制造业增长加速，至三个月高位。中国5月制造业表现为今年最佳。
美国4月新屋销售增幅超过预期，点燃楼市复苏可能开始加速的希望。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 母红; 审校 李军)
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* 对特朗普的指控是投资者的主要关注点 * 联储布拉德警告不要激进升息 * 财政部下周标售880亿美元公债 路透纽约5月19日 - 美国公债收益率周五下跌，因投资者担心针对总 统特朗普的指控会阻碍减税和增加基建支出计划。 华盛顿邮报周五报道称，正在就特朗普竞选团队与俄罗斯之间可能进 行的合作进行法律调查，其中涉及一名现就职于白宫的官员。 特朗普周四否认要求前美国联邦调查局(FBI)局长科米放弃针对前美 国国家安全顾问弗林与俄罗斯关系的调查。 “对特朗普最大的担心就是特朗普计划的脱轨，”道明证券利率策略 师Gennadiy Goldberg称。 “不仅仅是经济数据强劲促使市场更加乐观，部分原因还有特朗普将 支撑经济增长的预期，”Goldberg称，“特朗普计划的脱轨会起到相反的 作用。” 白宫官员周五称，特朗普政府将在下周二发布的首个预算案中包括在 未来10年向基础设施建设投资2,000亿美元。 指标10年期公债收益率 持平于2
美国联邦调查局(FBI)局长科米 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选