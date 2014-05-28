国际油市：美国原油期货因预期库存增加走低，布兰特原油期货也回落

芝加哥期市：小麦期货因供应充裕触及四个月低点，大豆期货上涨
路新加坡透4月21日 - 芝加哥小麦期货周五几无变动，早前一度跌至 四个月低点，全球供应充裕对价格构成压力。 大豆期货走高，收复上日的失地；玉米期货小涨，上日则跌逾1%。 本周，7月小麦期货 本周累计下跌近5%，为八个月来录得的最大 单周跌幅；玉米期货 累计跌3.5%，前一周则涨近3%；大豆期货累计 跌0.6%，回吐前一周的部分涨幅。
* 预计上周美国原油和成品油库存增加
* 美元触及八周高位
* 美国石油协会周三2030GMT公布库存数据
路透纽约5月28日 - 美国原油期货周三下跌超过1美元，因交易商在上周库存数据公布前锁定获利。市场预计，上周美国原油库存增加。布兰特原油期货小幅走低，受助于乌克兰和利比亚地缘政治紧张局势。
一项路透调查显示，分析师预计，截至5月23日当周，美国原油和成品油库存将增加。
美国石油协会(API)将在周三2030 GMT公布库存数据。美国能源资料协会(EIA)将在周四1500 GMT发布库存报告。
在政府军本周稍早杀死数十位叛军后，乌克兰东部城市顿涅茨克的局势恢复难得的平静。
但这并未使交易商感到宽慰，因欧洲能源专员表示，在6月1日周日的最后期限前，乌克兰和俄罗斯不可能就解决天然气价格分歧达成一致。
美国原油期货 收报每桶102.72美元，下跌1.39美元，或1.34%。
布兰特原油期货 收跌0.21美元，或0.19%，报每桶109.81美元。
利比亚石油产量再度减少，因武装组织导致Hariga港口的运作中断。
不过，交易商称，利比亚的动荡已基本被消化，他们转而专注美国耐久财订单增加和消费者信心增强。
上述数据扶助美元指数 触及八周高位，使非美国投资者购买原油等美元计价商品的成本增加。
位于路易斯安那州Garyville的Marathon Petroleum 表示，日加工52万桶原油的炼厂受风暴影响部分关闭。由于炼厂关闭期间原油用量减少，导致原油期价承压。
美国汽油期货攀升近1美分，至每加仑3.0040美元，在Marathon炼厂宣布部分关闭后触及日低2.9812美元。 (完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 母红; 审校 利棣儿)
路新加坡透4月21日 - 芝加哥小麦期货周五几无变动，早前一度跌至 四个月低点，全球供应充裕对价格构成压力。 大豆期货走高，收复上日的失地；玉米期货小涨，上日则跌逾1%。 本周，7月小麦期货 本周累计下跌近5%，为八个月来录得的最大 单周跌幅；玉米期货 累计跌3.5%，前一周则涨近3%；大豆期货累计 跌0.6%，回吐前一周的部分涨幅。
* 欧元兑美元持稳于三周高位下方 * 焦点为法国总统大选首轮投票 路透新加坡4月21日 - 欧元兑美元周五持稳于三周高位下方，投资者等待周日法国总统大选首轮投票。 美元指数 几无变动，报99.815，之前公布的美国上周初请失业金人数以及大西洋沿岸中部地区工厂活动指数，并未改变交易员对美国经济温和增长和通胀处于低位的看法。 欧元兑美元 持平于1.0718美元，周四一度高至1.0778美元，为3月底以来最高水平，法国周日大选之前，交易员了结了做空欧元的广泛押注。 瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文表示，法国首轮总统大选临近，欧元波动可能仅限于仓位调整。 山本雅文说，他的基线情景是，法国中间派候选人马克龙和极右翼候选人勒庞进入决选。 “但如果勒庞以较大优势过关，(市场)影响可能会比较大，”山本雅文称。 在法国总统选举前夕，安全问题成了周五的关注焦点，之前巴黎发生枪击案，导致一名法国警察丧生。 调查显示，周日法国大选第一轮投票最有可能出现的结果
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