国际油市：布兰特原油持稳，美国原油受数据支撑上涨

日本股市：日经指数升至近一个月高位，因日圆走软和美股上涨
路透东京4月26日 - 日本股市日经指数周三早盘升至近一个月高点，得益于日圆走软和美国纳斯达克指数创下纪录高位。 日经指数早盘上涨0.8%，报19,231.92点，此前触及3月29日以来的最高盘中水准。 日经指数本周迄今已经上涨3.3%，4月迄今上涨1.7%。
* 欧洲炼厂减少运营降低实货需求
* 美国和中国数据巩固经济趋稳的希望
* 关注美国周度原油库存数据
路透纽约6月3日 - 布兰特原油期货周二持稳，美国原油期货由跌转升，因美国和中国的经济数据支撑油价。近期油价因全球产量增加而承压。
布兰特7月原油合约 微跌1美分，报108.82美元，收盘水准高于50日移动均线切入位108.56美元，盘中稍早一度跌至108.32美元，较100日移动均线切入位高2美分。
美国7月原油期货 收高0.19美元，报每桶102.66美元，盘中在102.23-102.79美元的窄幅区间波动。
Jefferies Bache石油经纪Christopher Bellew认为，布兰特原油期货技术面已经下破，将逐步走软，但基本面仍颇为均衡，且还有地缘政治风险，所以预计不会跌穿105美元。
欧洲炼厂在夏季高峰前减少运营率约四分之一。
美国公布4月工厂订单连升三个月，且中国公布的5月制造业数据创下四个月最佳表现。
市场关注稍晚美国将公布的周度库存数据，路透访查的分析师预计，上周美国原油库存减少30万桶。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李军; 审校 母红)
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路透首尔4月26日 - 韩国股市周三早盘触及近六年高位，因第一季有望见到强劲的公司财报，令外国投资者对当地股市的乐观情绪增强，同时不断改善的经济指标也提振市场信心。 0221GMT，韩国综合股价指数 涨0.5%至2,206.84点，是2011年5月3日以来最高水平。 “第一季企业整体获利和其他经济指标，如韩国出口等正日益吸引投资者，从而给指数带来支撑，”元大证券股票分析师Cho Byung-hyun表示。 韩国央行将在周四发布第一季经济增长数据初值，路透调查预计韩国第一季GDP增速料快于前一季，因出口和资本投资追随全球复苏脚步。 Cho预估韩股将进一步上涨，在第三季以前料最高升至2,350点。 海外投资者连续第五个交易日买超韩股。接近中午时分，外资今日已经累计买超963亿韩元的韩股。 上涨股数量远远超过下跌股，分别为544档和231档。 LG显示器 上涨1.1%，公司此前公布第一季营业利润升至创纪录的1.03万亿韩元(9.1508
路透华盛顿4月25日 - 总统特朗普愿意让步后，美国政府本周末可能关门的威胁周二似有减退。他不再坚持要求国会现在就把美墨边境筑墙费用纳入预算支出法案。