修正-国际油市：布兰特原油接近14个月低位，因供应充足且美元上扬

(更正：因译文有误，内文倒数第三段改为“第二艘油轮已装运完毕”，非“第二个油罐已灌注完毕”)

路透新加坡8月25日 - 布兰特原油期货周一跌破每桶102美元，接近上周触及的14个月低位，因供应充足，且美元走强，持续施压油市。

乌克兰和利比亚地缘政治局势支撑油市，但由于没有影响供应，对价格提振作用不大。

0202GMT，布兰特原油期货 延续过去两周的跌势，下滑0.34美元，至每桶101.95美元。

Newedge Japan大宗商品销售部门经理Yusuke Seta说“布兰特原油在101美元附近有不少买兴。”他说，布兰特原油可能已经见底。

他说，“我认为布兰特原油不会跌破100美元，因为如果跌破这一水平，有些石油输出国组织(OPEC)国家将无法生存。”

美国10月原油期货 报每桶93.39美元，继上周连续第五周下跌后又下滑了0.26美元。

Seta说，利比亚、伊拉克和乌克兰的紧张局势有可能导致油价高涨，但涨势不会持续数月，因为“我们仍拥有充足供应。”

虽然利比亚首都的黎波里的机场在周末的战斗中被摧毁，但利比亚最大油港锡德尔的第二艘油轮已装运完毕。

利比亚国家石油公司表示，上周利比亚将日产量提高至61.2万桶，但仍不及一年前140万桶的水平。

欧洲方面，俄罗斯总统普京(Vladimir Putin)将于周二与乌克兰总统波罗申科(Petro Poroshenko)举行数月来的首次会谈，试图就乌克兰问题达成妥协。(完)

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