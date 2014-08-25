国际油市：布兰特原油跌向每桶102美元，供应充裕及美元走强构成压力

****澳新经济指标预测--4月28日-5月5日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月27日(四) 2245 新西兰建筑许可(较前月) 3月 -- +14.0% 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 3月 -- 40.2 出口(亿新西兰元) -- 40.1 贸易收支(亿新西兰元) -- 逆差0.18 年度贸易收支(亿新西兰元) 截至3月的一年 -- 逆差37.9
“我在101美元附近看到对布兰特原油的大量买兴，”Newedge Japan的大宗商品销售经理Yusuke Seta说，并表示价格可能已经触底。
“我不认为价格会跌破每桶100美元，因为这个价格会让一些石油输出国组织(OPEC)成员国活不下去，”他说。
摩根士丹利分析师在研究报告中称，需求疲弱而全球石油生产呈现良性，使大西洋沿岸地区供应过剩，打压布兰特原油陷入自2011年初以来最久的正价差。
在正价差市场，即期油价低于远月期货价格，这反映出现货需求疲弱。
“现货市场需求疲弱，加大了近期布兰特油价下行的风险，特别是在合约到期前后，”以Adam Longson为首的摩根士丹利分析师称。
“如果地缘政治冲突没有升级，我们预计布兰特油价在第三季多数时间会在略低的区间波动。”(完)
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(编译 李婷仪/李春喜; 审校 于春红)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月27日(四) 2245 新西兰建筑许可(较前月) 3月 -- +14.0% 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 3月 -- 40.2 出口(亿新西兰元) -- 40.1 贸易收支(亿新西兰元) -- 逆差0.18 年度贸易收支(亿新西兰元) 截至3月的一年 -- 逆差37.9
路透4月27日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust称，周四其黄金持仓量下降0.10%至853.36吨，周三为854.25吨。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月27日(四) 2300 韩国工业生产(较上年同期) 3月 +3.7% +6.6% (较前月) +2.0% -3.4% 服务业产出(较前月) -- +0.1% 2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 3月 -0.3% -3.8% (较前月) -0.8% +2.5