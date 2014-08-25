国际油市：布兰特原油跌向每桶102美元，供应充裕及美元走强构成压力

“我在101美元附近看到对布兰特原油的大量买兴，”Newedge Japan的大宗商品销售经理Yusuke Seta说，并表示价格可能已经触底。

“我不认为价格会跌破每桶100美元，因为这个价格会让一些石油输出国组织(OPEC)成员国活不下去，”他说。

摩根士丹利分析师在研究报告中称，需求疲弱而全球石油生产呈现良性，使大西洋沿岸地区供应过剩，打压布兰特原油陷入自2011年初以来最久的正价差。

在正价差市场，即期油价低于远月期货价格，这反映出现货需求疲弱。

“现货市场需求疲弱，加大了近期布兰特油价下行的风险，特别是在合约到期前后，”以Adam Longson为首的摩根士丹利分析师称。

“如果地缘政治冲突没有升级，我们预计布兰特油价在第三季多数时间会在略低的区间波动。”(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻

产油国官方售价英文原文