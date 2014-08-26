国际油市：数据利好推高美国原油期货，布兰特原油期货走低

中国汇市：人民币早盘窄幅波动成交明显放量，美指偏弱拉低人民币指数
路透上海4月25日 - 人民币兑美元即期周二早盘略升，实际波动区间极窄；中间价则创逾一个半月最大单日跌幅。交易员称，中间价延续定价规则，人民币汇率三个指数因此逼近或创出记录新低，若市场价持续窄幅整理，而美元指数偏弱，人民币指数有望继续下行。
* 预计上周美国原油和成品油库存减少-调查
* 强劲的美国耐久财订单和消费者信心数据提供支撑
* API将于今日1830GMT公布库存数据
路透纽约8月26日 - 美国原油期货周二上扬，因良好的美国经济数据带来的支撑盖过了对其他石油消费国经济成长放缓，以及全球石油供应充裕的担忧。
布兰特原油期货收跌，布兰特和美国原油期货均收在日高之下。
今日公布的美国经济数据支撑美国原油期价。数据显示，7月美国耐久财订单跳升22.6%，录得创纪录的月度增幅。另外，美国经济咨商会报告，8月消费者信心增幅超预期，至2007年10月以来最高。
布兰特原油期货 跌0.15美元，收报每桶102.50美元，盘中触及103.40美元的高位。
美国原油期货 上扬0.51美元，收报每桶93.86美元，分析师称，盘中未能升穿位于日高94.35美元附近的阻力位。
布兰特和美国原油期货8月可能连跌第二个月，因中国和欧洲成长放缓，限制了对石油的需求，导致大西洋盆地出现供应过剩，抵消了全球多个地区政治紧张局势对油价的影响。
投资者已出脱了布兰特原油期价中的全球地缘政治风险溢价，并预期尽管伊拉克、利比亚和乌克兰冲突仍未得到解决，但供应受扰的可能性降低。
巴克莱分析师在一份报告中称，伊朗、利比亚和尼日利亚等最可能面临供应瓶颈的石油输出国组织(OPEC)成员国的石油产量正在逐步增加。
他们表示，7月这些国家被干扰的供应总计不到每日40万桶，远低于去年9月的160万桶。
布兰特原油较美国原油期货溢价CL-LCO1=R收报每桶8.64美元，盘中触及9.35美元的高位。周一扩阔至逾两个月最高9.41美元。
投资者还密切关注美国一行业组织和政府机构发布的石油库存数据，以寻找全球最大石油消费国美国石油供需状况的新线索。
周二公布的一项路透调查显示，预计上周美国商业石油库存减少130万桶，成品油库存也减少。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 母红; 审校 李军)
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路透上海4月25日 - 中国银行间债市周二早盘现券交投情绪较上日略显改善，但可持续性仍需继续观察，国债期货亦翻红小涨。新债方面，上午招标的国开行中标结果均低于预期，投标倍数亦尚可，显示短期机构情绪稍稳，但对二级影响并不大，严监管下机构后市仍难脱悲观预期。
路透上海4月25日 - 中国银行间市场周二早盘资金紧势延续，短期资金供给有限，不少 股份制银行机构亦以融入为主，不过近中午稍有好转。交易员称，公开市场净投放但力度较 弱，对于月末流动性仍维持谨慎预期。 上海一券商交易员称，早盘隔夜、七天供给稀少，资金价格一度快速走高，10点后政策 性银行稍有出资，拉低加权价格。非银机构流动性尚可，但融出价格偏高，对受SLF(常备借 贷便利)利率走廊上限约束的银行来说并无助益。 她表示，从昨日情况来看，大行即使有出钱，时点也很晚，午后再看看供给会否进一步 改善。近期公开市场投放量不大，预期月末紧平衡状态难改。 “理论上月末会有些财政投放会松一点，但是感觉这两天资金比上周还紧张，”华南一 银行交易员表示。 中国央行公开市场周二进行800亿元人民币逆回购操作，其中七天400亿元，14天、28天 期各200亿元，中标利率分别持平于2.45%、2.60%、2.75%。据此计算，今日将净投放400亿 元。 以下为主要货币市场利率报价： 北京时间 11