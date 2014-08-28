国际油市：全球需求疲弱打压布兰特原油期货，经济数据提振美国原油期货

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
* 交易商和分析师称，大西洋原油市场供应过剩
* EIA称，美国石油产量增加的幅度超过了供应减少的幅度
* 俄乌达成停火协议的希望变得渺茫
路透纽约8月28日 - 布兰特原油期货周四走低，因全球供应充裕，且需求不振，而美国原油期货上扬，受助于向好的美国经济数据。
美国商务部周四公布，第二季国内生产总值(GDP)环比年率修正值为成长4.2%，前值为成长4.0%，得益于企业支出和出口被上修。
另外两项数据显示，上周初请失业金人口连续第二周下降，成屋待完成销售跳增。
“美国的需求强于欧洲，”Price Futures Group的分析师Phil Flynn说。
分析师预期，今年石油供应将超过需求，且布兰特和美国原油期货可能连跌第二个月。
10月布兰特原油期货 下跌0.26美元，收报每桶102.46美元。上周，该合约触及14个月日内低位101.07美元，本周仍陷在101-104美元的区间内。
10月美国原油期货 上扬0.67美元，收报每桶94.55美元。
布兰特较美国原油溢价盘中扩阔至9.15美元，后缩窄，收报每桶7.91美元。
美国能源资料协会(EIA)表示，过去三年，北美石油产量增长的幅度超过了中东和北非冲突导致的减产幅度。
EIA称，2011年1月到2014年7月，美国石油日产量增加了逾400万桶，同期计划外停产导致全球石油产量减少了280万桶。
过去数年，全球石油需求增幅不及预期，分析师表示，乌克兰危机引发的贸易冲突不断加剧，也可能限制燃料的消费。
对俄乌两国总统达成停火协议的希望变得渺茫，之前乌克兰指责俄罗斯军队进入该国。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 母红; 审校 利棣儿)
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