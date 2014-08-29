国际油市：布兰特原油期货守在102美元上方，但料将连续第二个月下跌

台湾已公布经济指标--2017/4/25
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 3月 +12.3% +22.0% 5/22 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 -- 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
不过，布兰特和美国原油期货本月均料下跌逾3%。
“我很意外这几周油价下跌这么多，”OptionsXpress驻悉尼市场分析师Ben Le Brun表示。
周四公布的路透对交易商的调查显示，中国石油购买量激增接近纪录高位，推高9月西非至亚洲石油出口。
尽管伊拉克、利比亚和乌克兰等地的地缘政治关系紧张，但石油输出国组织(OPEC)的产油量仍然增长。
周四公布的路透调查显示，OPEC 8月石油产量较7月上升，因利比亚供应继续回升，而且安哥拉和伊朗增加供应，超过了伊拉克供应进一步下降的影响。
但分析师预计，如果乌克兰局势恶化，油价将获得部分支撑。
“油价的地缘政治风险溢价过早降低，”法国巴黎银行分析师在研究报告中称。“但地缘政治紧张局势并未解除，仍可能推动油价上涨。”
乌克兰总统周四表示，俄罗斯军队已经进入乌国境内，对占领一沿海重镇的亲俄叛军提供支持，使得已持续五个月的内战骤然升级。 (完)
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(编译/审校 于春红/李春喜/郑茵)
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 3月 +12.3% +22.0% 5/22 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 -- 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
* 央行七天存单改善短期浮滥状况，短率持稳 * 银行上门推销需求降低，买票力道也减弱 * 需求方缺口仍有限，月底短率料持稳 记者 董永年 路透台北4月24日 - 台湾银行间短率周一大致持稳。资金调度人士表示，央行上周五例 行性发行七天期定存单后，让市场浮滥的短期资金状况有所改善，利率则持稳在既有区间。 他们指出，央行将短期过剩流动性予以冲销后，感觉银行去化压力减轻，上门推销资金 的动作减少，买票的需求也略降；只不过票券商等拆入方也因缺口有限，使得利率并未出现 变化。 〞今天不少外商银没来电话，七天存单真的让钱变少一点。〞一大型银行资调人员说。 一大型票券商交易员也称，今日的确有银行已经不再积极买票；但不应将央行发行七天 期存单视为紧缩讯号，央行的货币政策仍具有一贯性，预料月底的流动性仍充裕。 目前各家金融机构多能提供跨月拆款，大型银行对票券商的承做利率落在0.35-0.36%， 但也有部分小型银行报价较为积极，做在0.32-0.33%。
路透4月24日 - 美国油气集团雪佛龙(Chevron)将把旗下估值为20亿美元的三个天然气田出售给一个中资财团，因该公司计划今年剥离非核心资产。