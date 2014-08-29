版本:
中国
亚洲 | 2014年 8月 29日 星期五 13:26 BJT

国际油市：布兰特原油期货守在102美元上方，但料将连续第二个月下跌

不过，布兰特和美国原油期货本月均料下跌逾3%。

“我很意外这几周油价下跌这么多，”OptionsXpress驻悉尼市场分析师Ben Le Brun表示。

周四公布的路透对交易商的调查显示，中国石油购买量激增接近纪录高位，推高9月西非至亚洲石油出口。

尽管伊拉克、利比亚和乌克兰等地的地缘政治关系紧张，但石油输出国组织(OPEC)的产油量仍然增长。

周四公布的路透调查显示，OPEC 8月石油产量较7月上升，因利比亚供应继续回升，而且安哥拉和伊朗增加供应，超过了伊拉克供应进一步下降的影响。

但分析师预计，如果乌克兰局势恶化，油价将获得部分支撑。

“油价的地缘政治风险溢价过早降低，”法国巴黎银行分析师在研究报告中称。“但地缘政治紧张局势并未解除，仍可能推动油价上涨。”

乌克兰总统周四表示，俄罗斯军队已经进入乌国境内，对占领一沿海重镇的亲俄叛军提供支持，使得已持续五个月的内战骤然升级。 (完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻

产油国官方售价英文原文

(编译/审校 于春红/李春喜/郑茵)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐