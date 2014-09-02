国际油市：需求不振打压油价下跌，但利比亚局势混乱威胁产出

* 欧元区制造业放缓程度比预期严重

* 中国8月制造业PMI降至三个月低位

* 利比亚陷入混乱，供应风险仍存

* 俄乌紧张局势升温，欧盟准备进行新制裁

路透伦敦9月1日 - 布兰特原油期货周一下跌，因欧洲与中国制造业增长受挫，且市场供应充裕；不过利比亚政府失去对首都多数地区的控制，生产受到冲击的风险仍然很高。

欧元区8月制造业放缓幅度比预期更大，一些重要国家的工厂活动看来停滞。法国8月制造业PMI终值触及15个月低点。

产出和新订单指数双双下滑以及就业指数延续跌势，拖累汇丰(HSBC)8月中国制造业采购经理人指数(PMI)终值自上月的18个月高位回落，并创三个月低点。汇丰/Markit周一联合公布，中国8月制造业采购经理人指数(PMI)终值为50.2，略低于初值50.3。该指数连升四个月后掉头向下，但仍然连续三个月处在荣枯线50上方。7月终值为51.7。

“由于中国房地产市场回调，相关建筑业活动放缓，对柴油需求增长造成压力。而我们的分析师预计房地产回调还将继续，”巴克莱在最新的石油市场展望中称。

“今年以来，印度石油需求的增速要高于中国，”该行表示。

布兰特原油期货 结算价跌0.40美元，报每桶102.79美元。美国原油期货 涨1.41美元，结算价报每桶95.96美元。美国场内交易周一因适逢劳工节关闭。

“原油价格看来稳定下来，”法国兴业银行(Societe Generale)石油分析师Michael Wittner称。

“不过有些重要因素将阻碍近期价格反弹，”他称。“利比亚轻质低硫原油出口在增长，原油库存在增加，这些将持续构成下行压力。”

利比亚国有石油公司(NOC)周日称，该国原油生产近几个月增加，达到每日70万桶。不过消息称利比亚首都被武装部队占领，该国政府失去对多数事务部门和国有机构的控制，令人怀疑该国最近的产出水平能否维持下去。

伊拉克南部油港的出口仍未受到战火波及。俄罗斯天然气工业股份公司(Gazprom)旗下企业Gazprom Neft与韩国天然气公司KOGAS 周一称，开始在伊拉克Badra的合资油田开始商业化生产，产量最初为每日1.5万桶。

俄罗斯总统普京周日要求立即就乌克兰南部和东部地区的“国家地位”举行会谈，但他的发言人表示，这并不意味着俄方现在支持叛军为他们控制的地盘寻求独立。而乌克兰总统波罗申科称该国接近与俄罗斯展开全面战争。

紧张局势升级可能导致俄罗斯遭到西方的新制裁，不过目前为止制裁尚未直接影响能源供应。俄罗斯是全球最大的石油生产国。

交易商表示，北海石油产出断断续续，给油价带来一些支撑。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻