国际油市：布兰特原油期货跌至16个月低点，因需求忧虑及美元强劲

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
* 中国和欧洲制造业数据疲弱引发石油需求忧虑
* 对俄罗斯的进一步制裁可能影响需求增长
路透纽约9月2日 - 布兰特原油期货周二跌至16个月低点，受到中国和欧洲石油需求增长放缓前景打压，而美元强劲和供应充裕也压制美国原油期货价格跌至七个月低点。
自7月底，布兰特和美国原油期货价格一路下滑，因对伊拉克、利比亚和俄罗斯供应受扰的担忧消退。主要产油地区供应持续以及需求平平令全球市场库存充裕。
10月布兰特原油期货 大跌2.45美元，至每桶100.34美元，为去年5月1日来最低收位。美国原油期货 重挫3.08美元至92.88美元，为1月14日来最低。周一美国为劳工节假期，美国市场休市。
“长周末前有一些买盘，”iitrader.com管理期货部门主管Oliver Sloup表示，“今日美元强劲，美国有大量石油，且有能力生产更多。”
数据显示，欧元区8月制造业增长较最初预想的更慢，而中国上月制造业增幅降至三个月低点，令石油需求忧虑加重。
欧元兑美元周二跌至一年新低，因投资人押注欧洲央行将进一步行动，扶助步履蹒跚的欧元区经济，而英镑兑美元跌至近五个月低点，因担心苏格兰独立。
分析师开始关注美国原油期货价格出现反弹。美国原油6月还在107美元之上，之后出现大跌。一些分析师预计在90美元有强劲支撑，之前在92-92.50美元将有支撑。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李军; 审校 母红)
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