国际油市：布兰特原油期货跌至16个月低点，因需求忧虑及美元强劲

* 中国和欧洲制造业数据疲弱引发石油需求忧虑

* 对俄罗斯的进一步制裁可能影响需求增长

路透纽约9月2日 - 布兰特原油期货周二跌至16个月低点，受到中国和欧洲石油需求增长放缓前景打压，而美元强劲和供应充裕也压制美国原油期货价格跌至七个月低点。

自7月底，布兰特和美国原油期货价格一路下滑，因对伊拉克、利比亚和俄罗斯供应受扰的担忧消退。主要产油地区供应持续以及需求平平令全球市场库存充裕。

10月布兰特原油期货 大跌2.45美元，至每桶100.34美元，为去年5月1日来最低收位。美国原油期货 重挫3.08美元至92.88美元，为1月14日来最低。周一美国为劳工节假期，美国市场休市。

“长周末前有一些买盘，”iitrader.com管理期货部门主管Oliver Sloup表示，“今日美元强劲，美国有大量石油，且有能力生产更多。”

数据显示，欧元区8月制造业增长较最初预想的更慢，而中国上月制造业增幅降至三个月低点，令石油需求忧虑加重。

欧元兑美元周二跌至一年新低，因投资人押注欧洲央行将进一步行动，扶助步履蹒跚的欧元区经济，而英镑兑美元跌至近五个月低点，因担心苏格兰独立。

分析师开始关注美国原油期货价格出现反弹。美国原油6月还在107美元之上，之后出现大跌。一些分析师预计在90美元有强劲支撑，之前在92-92.50美元将有支撑。(完)

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