国际油市：ECB意外降息提振美元拖累油价走低，但EIA库存报告限制跌幅

美国热股：PayPal Holdings季度获利胜预期并上调财测，盘初急升逾7%
路透4月27日 - PayPal Holdings Inc周三上调了获利预估，之前该公司公布的季度获利高于预期，得益于支付处理量增长和用户数量增幅创过去三年来最大。
* 欧洲央行降息至纪录低位，欧元走软
* 美国原油和汽油库存下降-EIA
* 在炼厂季节性设备维护高峰期到来前，市场预计需求疲弱
路透纽约9月4日 - 原油期价周四走低，因欧洲央行意外降息，提振美元，重创以美元计价的商品价格。
欧洲央行周四意外降息至纪录低位，使欧元区借贷成本降至近零水平，以提振区内通胀并支撑停滞不前的区内经济。
此举拖累欧元兑美元跌至逾一年最低。
“今天，美元走强损及原油期价，在一定程度上削弱了欧洲央行意外降息给金融市场带来的提振，”VTB Capital的分析师Andrey Kryuchenkov表示。
但跌幅受限，因美国能源资料协会(EIA)公布的数据显示，上周美国原油库存减少90.5万桶，汽油库存减少230万桶。
美国10月原油期货 跌1.09美元，收报每桶94.45美元。布兰特原油期货 回落0.94美元，收报每桶101.83美元。
Lipow Oil Associates的总裁Andrew Lipow称，市场预期，10月将迎来美国炼厂的季节性设备维护高峰期，这也重压油价。
投资者将关注周五公布的非农就业报告，寻找美国经济前景的进一步线索。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 母红; 审校 李军)
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