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亚洲 | 2014年 9月 6日 星期六 04:23 BJT

国际油市：原油期货走低，因疲弱的美国就业数据加剧了需求忧虑

* 美国8月非农就业岗位增幅为八个月最小

* 布兰特和美国原油期货本周下跌超过2%

* 乌克兰政府与亲俄叛军达成停火协议

路透纽约9月5日 - 原油期货周五走低，本周收跌超过2%，因令人失望的美国就业数据使全球最大经济体的成长力道受到质疑。

美国劳工部周五公布，8月非农就业岗位增加14.2万个，为八个月最少，预估为增加22.5万个；8月失业率为6.1%，符合预估，平均时薪较前月增长0.2%，也同预估一致。

“美国经济成长应该与中国和欧洲成长放缓的局面形成对照，但就业报告给这一观点泼了一盆冷水，”Tradition Energy的分析师Gene McGillian表示。

布兰特10月原油期货 下跌1.01美元，收报每桶100.82美元，盘中跌至100.35美元。

美国原油期货 回落1.16美元，收报每桶93.29美元。

本周，布兰特原油期货连跌第三周，美国原油期货在过去七周中第六周下跌。

美国总统奥巴马对乌克兰的停火协议表示怀疑，称协议必须执行下去，才能解除对俄罗斯的制裁。他的讲话发表后，油价扩大跌幅。

乌克兰政府与亲俄叛军周五达成停火协议，这是向缓和冲突迈出的第一步。

美国就业数据公布后，美元指数 走软，但稍后反弹。

美元走强将压制对石油的需求，因美元走强将增加持有其他货币的投资者购买美元计价商品的成本。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 母红; 审校 李军)
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