国际油市：原油期货走低，因疲弱的美国就业数据加剧了需求忧虑

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 美国8月非农就业岗位增幅为八个月最小
* 布兰特和美国原油期货本周下跌超过2%
* 乌克兰政府与亲俄叛军达成停火协议
路透纽约9月5日 - 原油期货周五走低，本周收跌超过2%，因令人失望的美国就业数据使全球最大经济体的成长力道受到质疑。
美国劳工部周五公布，8月非农就业岗位增加14.2万个，为八个月最少，预估为增加22.5万个；8月失业率为6.1%，符合预估，平均时薪较前月增长0.2%，也同预估一致。
“美国经济成长应该与中国和欧洲成长放缓的局面形成对照，但就业报告给这一观点泼了一盆冷水，”Tradition Energy的分析师Gene McGillian表示。
布兰特10月原油期货 下跌1.01美元，收报每桶100.82美元，盘中跌至100.35美元。
美国原油期货 回落1.16美元，收报每桶93.29美元。
本周，布兰特原油期货连跌第三周，美国原油期货在过去七周中第六周下跌。
美国总统奥巴马对乌克兰的停火协议表示怀疑，称协议必须执行下去，才能解除对俄罗斯的制裁。他的讲话发表后，油价扩大跌幅。
乌克兰政府与亲俄叛军周五达成停火协议，这是向缓和冲突迈出的第一步。
美国就业数据公布后，美元指数 走软，但稍后反弹。
美元走强将压制对石油的需求，因美元走强将增加持有其他货币的投资者购买美元计价商品的成本。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 母红; 审校 李军)
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* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。