国际油市：布兰特原油在中国贸易数据公布后反弹，但仍低于101美元

截至0547 GMT，布兰特原油 上涨0.1美元，报每桶100.92美元，早盘走势震荡，曾短暂触及101美元。上周五布兰特原油下跌1.01美元，结算价报100.82，周线在过去四周中连续第三周下跌。

美国原油 上涨0.21美元，报每桶93.50美元，上周五结算价报93.29，过去七周中连续第六周下跌。

“上周油价下跌后，目前持稳并略有反弹并不令人意外，”Shum表示。

上周五公布的数据显示，美国8月非农就业岗位仅增长14.2万人，远低于预估的22.5万人，打击布兰特和美国原油期货双双下跌逾1美元。

中国海关周一称，中国8月进口原油2,519万吨，较上月的2,376万吨上升6.0%。

“中国数据稍许乐观，可以肯定油价至少在亚洲交易时段可能上涨，”悉尼OptionsExpress的市场分析师Ben Le Brun表示。(完)

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