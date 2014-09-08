国际油市：布兰特原油期价触及100美元之下的16个月低位，因数据疲弱

* 布兰特原油期货跌穿100美元，为去年6月以来首次

* 布兰特原油期货跌至去年5月1日以来最低水平

* 中国8月进口连续第二个月下降

* 数据加剧疲弱美国就业报告引发的成长忧虑

路透纽约9月8日 - 布兰特原油期货周一跌至100美元之下，为16个月来首次，后反弹收在100美元之上，但今日仍然收跌，因对石油输出国组织(OPEC)减产的忧虑扶助市场在受疲弱的中美数据拖累走低后反弹。

全球最大的石油消费国中国的成长慢于预期，以及供应充裕，拖累原油期价从6月触及的115美元的年内高位回落，加大了各国央行应对通缩努力的难度。

不过，分析师认为，要让布兰特原油期价保持在100美元之下也非易事，因为OPEC成员国可能会通过减产来推高油价。

“很显然，跌穿100美元给OPEC成员国带来了一系列的问题，我认为，这是今日油价走低让OPEC认识到的问题之一，”Price Futures Group的分析师Phil Flynn表示。

“很多OPEC成员国基本上是依据布兰特原油期价永远不会跌至100美元之下的预期来规划其石油行业的。”

沙特和其他OPEC成员国之前曾表示，乐见油价保持在100美元之上。

"一位不愿具名的OPEC代表表示，“油价下跌只是暂时的。仍在可接受的区间内。冬天将近，预计油价将会攀升。”

布兰特原油期价 收跌0.62美元，报每桶100.20美元，稍早跌至99.36美元，为去年5月1日以来最低。

美国原油期货 收挫0.63美元，报每桶92.66美元。上周录得七周来第六周下跌，因令人失望的美国就业数据令人质疑美国的经济成长速度。

今日公布的数据显示，中国8月进口连续第二个月下降，录得一年来最差月度表现，因国内需求不振，市场倍感意外。数据公布后，油价走低。

这引发市场忧虑，楼市降温使国内需求不振的情况加剧，对中国经济造成的拖累日益严重。(完)

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