国际油市：布兰特原油期货跌穿100美元至17个月低位，因供应充裕

芝加哥期市：玉米期货收跌，因天气改善和担心NAFTA前景
路透芝加哥4月26日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月大豆期货周三收跌5美分，报每蒲式耳3.66-3/4美元，分析师表示，因预报显示中西部大豆种植天气改善，且有消息称，白宫正考虑退出北美自由贸易协定(NAFTA)。
* 上周美国原油库存可能减少-路透调查
* 布兰特原油期货承压，因供应充裕
* API公布库存数据
路透纽约9月9日 - 布兰特原油期价周二在震荡交投中跌穿100美元，触及17个月低位，布兰特原油期货连续第四日走低，因供应充裕。美国原油期货攀升，因预期燃料库存减少。
布兰特原油期货走低，因对中东动荡可能导致供应减少的担忧并未成为现实，且英国北海Buzzard油田在经历了数次关闭，和复工失败后，恢复生产。
上周美国原油库存再度减少的预期支撑油价，另外，将原油从怀俄明州运往俄克拉荷马州的Pony Express输油管道推迟投运的消息也扶助提振油价。
布兰特原油期货 跌1.04美元，收报每桶99.16美元，为4月18日以来最低结算价。稍早，布兰特原油期货跌至去年5月1日以来最低99.03美元。周一，布兰特原油期价逾14个月以来首次跌至100美元之下。
布兰特原油期货本季迄今累积下跌近12%，为2012年第二季以来同期最大跌幅。
美国原油期货 攀升0.09美元，收报每桶92.75美元，结束三日连跌。
“市场的空头头寸已经饱和，”iitrader.com LLC的首席市场策略师兼创始人Richard Ilczyszyn表示，“油价反弹我不会感到意外，美国原油期货处在90美元区间的低端是潜在的买入信号。”
阿拉伯海湾国家的油长将于周四在科威特举行会议，会上可能讨论油价。
路透调查显示，市场预计上周美国原油库存减少110万桶，馏分油库存增加60万桶，汽油库存减少20万桶。
美国石油协会(API)在周二稍晚公布，美国最近一周原油库存减少190万桶。美国最近一周汽油库存增加71.9万桶，馏分油库存增加170万桶。
美国能源资料协会(EIA)将于周三公布库存报告。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 母红; 审校 利棣儿)
路透芝加哥4月26日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月大豆期货周三收跌5美分，报每蒲式耳3.66-3/4美元，分析师表示，因预报显示中西部大豆种植天气改善，且有消息称，白宫正考虑退出北美自由贸易协定(NAFTA)。
路透芝加哥4月26日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月小麦期货周三收 低，在开盘上涨后回落，因玉米和大豆下跌，交易商说。 交投最活跃的CBOT-7月小麦 收跌1/2美分，收报每蒲式耳4.26-1 /2美元。 市场预计，周四早美国农业部报告将显示，上周出口销售美国小麦30 -50万吨，和之前一周一致。 今日CBOT小麦期货预估成交量为167,755口。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透4月26日 - 洲际交易所(ICE)期棉周三在淡静交投中基本收平盘 ，交易商等待从美国政府周度出口销售报告中寻找方向。 “市场静待明日早上公布的销售报告，才作出反应，”Varner Broke rage总裁Rogers Varner说。 美国农业部的周度出口销售数据将在周四发布。 ICE-7月期棉 收涨0.03美分，或0.04%，报每磅79.39美分，盘 中交易区间为78.71-79.74美分，后者为3月16日来最高。 期货市场总成交量增加3,243口，至24,020口。数据显示，前一日未 平仓合约增加2,744口，至247,883口。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)