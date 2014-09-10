国际油市：成品油供应增加拖累油价走低，美国原油期货触及16个月低位

更正-欧洲个股：宝马汽车预期今年中国销售成长约10%，全球成长5-5.5%
路透上海4月19日 - 宝马汽车负责营销的董事Ian Robertson周三在上海车展表示，预期今年中国销售将成长10%左右，全球销售则可能攀升5-5.5%。
* 布兰特原油期货连跌第五日，至17个月低位
* 美国原油库存减少，但成品油库存增加-EIA
* 沙特称已减产，但OPEC总体供应增加
路透纽约9月10日 - 美国原油期货周三跌至16个月低位，布兰特原油期货触及17个月低位，因供应增加，需求不振。石油输出国组织(OPEC)下调对该组织原油需求的预估，且数据显示上周美国成品油库存大增。
美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，美国石油库存上周减少近100万桶，减少幅度略低于预估。数据公布后，美国原油期货回落，较1月触及的年内低位低2美分。
美国原油期货的交割地库欣的原油库存增加7.7万桶，汽油和馏分油库存分别跳增240和410万桶。
“库存报告非常利空，因成品油库存大幅增加，尽管原油库存降幅接近预期，但数据总体看起来仍令人失望，”Again Capital LLC驻纽约的合伙人John Kilduff表示。
布兰特10月原油期货 跌1.12美元，收报每桶98.04美元，连跌第五日。
该合约盘中触及去年4月18日以来最低97.60美元。布兰特原油期价自6月触及115美元之上的一年高位后已累积回落了15%，因美国石油产量快速增加，加之利比亚恢复出口，使油市供应过剩的情况越发严重。
美国原油期货 跌1.08美元，收报每桶91.67美元，盘中触及去年5月2日以来最低91.22美元。美国原油较布兰特原油贴水CL-LCO1=R盘中收窄至每桶6.19美元，为8月中以来最低。
石油输出国组织(OPEC)周三发布的市场月报显示，尽管沙特表示已减产，但OPEC上月的石油总体产量仍然增加。
EIA周二表示，美国8月石油产量已触及1986年以来最高。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 母红; 审校 利棣儿)
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* 大型银行陆续开跨月，惟需求疲弱 * 票券商缺口小，短票利率维持不变 * 市场资金充沛，证券商略降RP利率 记者 罗两莎 路透台北4月19日 - 台湾银行间短率周三大致持稳。资金调度人士表示，市场资金依旧浮滥，拆款以到期 续拆为主，部分利率较高的银行，今天亦适度反应市场资金状况，微幅拉低利率，惟效果不大。 两位大型银行资调人员均称，这两天开始提供跨月资金，利率分别为对银行0.35%，票券商则在0.37%；但 票券商和银行缺口都不大，目前除到期续拆外，几乎没有新增需求。 〞我们有做跨月啊，但都没有人要做、乏人问津。〞一大型银行资调人员说。 他说，因资金充裕，今天大都以到期续做为主，主要是市场预估后续资金仍将呈宽松状态，因而只拿成本 较低的月内资金，七天期利率为银行0.34%，票券商则在0.36%。 另一大型银行资调人员也说，今天开始做跨月拆款了，但票券商都没有到期亦无需求，仅少数小型银行到 期续做。 一大型商银资调人员则表示，市场资金多只好反应市
路透上海4月19日 - 尽管央行公开市场延续逆回购操作小幅净投放，但中国银行间市场周三资金面进一步吃紧。交易员称，受例行缴税因素扰动，流动性较上日继续收敛，短期限品种供给均较有限，机构轧平头寸仍显不易，质押信用债的非银类机构拆入价格亦小幅攀高。 “比昨天更紧，短的(品种)供给都不太行，还是缴税量大吧，估计得持续到20号，央行逆回购感觉还是不太够。”上海一银行交易员说，不过央行也不愿意投放过多流动性，希望度过缴税周期，资金面会有所好转。 在上周到期的中期借贷便利(MLF)未续做后，央行本周一暂停进行逆回购，但当日开展4,955亿元人民币MLF操作，规模超过上周和本周两次MLF到期总和。周二则重启逆回购操作，规模800亿元，单日净投放700亿；今日继续进行800亿元逆回购，净投放600亿。 “偏紧，但是只要肯出价，也能借到。我们还没有借齐，主要是不太想拿高价，”北京一券商交易员称，“目前隔夜品种攀升到3.5%以上，如果要找低价的话，还需要再等等看，战线会拉得比较长。” 她指出，主要是缴税周期机构出资心态都比较