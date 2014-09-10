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货币新闻 | 2014年 9月 11日 星期四 04:19 BJT

国际油市：成品油供应增加拖累油价走低，美国原油期货触及16个月低位

* 布兰特原油期货连跌第五日，至17个月低位

* 美国原油库存减少，但成品油库存增加-EIA

* 沙特称已减产，但OPEC总体供应增加

路透纽约9月10日 - 美国原油期货周三跌至16个月低位，布兰特原油期货触及17个月低位，因供应增加，需求不振。石油输出国组织(OPEC)下调对该组织原油需求的预估，且数据显示上周美国成品油库存大增。

美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，美国石油库存上周减少近100万桶，减少幅度略低于预估。数据公布后，美国原油期货回落，较1月触及的年内低位低2美分。

美国原油期货的交割地库欣的原油库存增加7.7万桶，汽油和馏分油库存分别跳增240和410万桶。

“库存报告非常利空，因成品油库存大幅增加，尽管原油库存降幅接近预期，但数据总体看起来仍令人失望，”Again Capital LLC驻纽约的合伙人John Kilduff表示。

布兰特10月原油期货 跌1.12美元，收报每桶98.04美元，连跌第五日。

该合约盘中触及去年4月18日以来最低97.60美元。布兰特原油期价自6月触及115美元之上的一年高位后已累积回落了15%，因美国石油产量快速增加，加之利比亚恢复出口，使油市供应过剩的情况越发严重。

美国原油期货 跌1.08美元，收报每桶91.67美元，盘中触及去年5月2日以来最低91.22美元。美国原油较布兰特原油贴水CL-LCO1=R盘中收窄至每桶6.19美元，为8月中以来最低。

石油输出国组织(OPEC)周三发布的市场月报显示，尽管沙特表示已减产，但OPEC上月的石油总体产量仍然增加。

EIA周二表示，美国8月石油产量已触及1986年以来最高。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 母红; 审校 利棣儿)
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