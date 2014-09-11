国际油市：布兰特原油期货从两年低点反弹，美国原油期货上扬

* 布兰特原油期货在跌至2012年7月来最低后反弹

* 俄罗斯和叙利亚警告外国不要在叙利亚境内动武

* IEA表示石油需求增速将“明显”放缓

路透纽约9月11日 - 布兰特原油期货周四上扬，结束五日连跌，从两年低点回升，对中东冲突可能限制产量的担忧盖过了供应增加和需求转弱的迹象。

盘初油价走软，但美国原油期货纽约早盘触动技术支撑水准后反弹上探。美国原油期货从16个月低点大幅反弹，令布兰特原油期货较美国原油期货的溢价降至不到5美元，为7月来最小。

“在周一10月布兰特原油期货到期前，市场出现结清套利仓位的动作。”Ritterbusch and Associates总裁Jim Ritterbusch表示。

一些交易商指出，美国原油期货反弹，也因俄罗斯表示未经联合国安理会授权的情况下对叙利亚境内的伊斯兰国武装分子实施空袭是一种侵略行为。

其他交易商表示，反弹显示在布兰特原油期货六日内大跌超过5%后，市场可能出现超卖。

10月布兰特原油期货 升0.04美元，收报每桶98.08美元，盘中跌至2012年7月来最低的96.72美元。

美国原油期货 升1.16美元，收报每桶92.83美元，盘中触及去年5月以来最低90.43美元。

布兰特原油期货和美国原油期货盘后升至日高，1955GMT，分别报98.49美元和93.44美元。

国际能源署(IEA)周四表示，随着欧洲及中国经济降温，全球石油需求增速正以明显速度放缓，在此同时，石油供应稳定成长，特别是来自北美洲的供应。 (完)

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