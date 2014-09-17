国际油市：油价走低，因EIA报告显示美国原油库存增加

* 上周美国原油库存增加370万桶-EIA

* 利比亚的El Sharara油田因储油罐损害而关闭

路透纽约9月17日 - 油价周三走低，因一份政府报告显示，上周美国原油库存猛增，以及美元强劲继续打压以美元计价的商品价格。

美国能源资料协会(EIA)的报告显示，上周美国原油库存增加370万桶，预估为减少，炼厂产能利用率下降，且进口增加。

布兰特11月原油期货 跌0.08美元，收报每桶98.97美元，从98.51美元的日内低位反弹。

美国10月原油期货 回落0.46美元，收报每桶94.42美元，日低为93.74美元。

近期美元 走强对油价构成重大拖累，因这导致持有其他货币的投资者购买美元计价商品的成本增加。

美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三再度承诺将在“相当长一段时间内”保持近零利率，但联储发布的利率预期暗示，升息的步伐可能较几个月前的设想更快。联储政策声明公布后，布兰特和美国原油期货扩大跌幅。

油价周二上扬，因石油输出国组织(OPEC)秘书长巴德里表示，可能将2015年日产量目标削减50万桶。

但今日其他OPEC国家对此持谨慎态度。一位海湾OPEC成员国的代表，以及其他OPEC的消息人士表示，现在说减产为时过早，且该组织可能无需在11月的会议上削减日产量目标，因北半球的冬季需求增加，应支撑油价。

一利比亚石油部官员称，该国的El Sharara油田被关闭，因一扎维耶炼厂的储油罐在武装势力的激战中被毁。El Sharara油田为扎维耶炼厂供应原油。(完)

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