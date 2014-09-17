国际油市：油价走低，因EIA报告显示美国原油库存增加

《中国新债预测》30年续发国债收益率均值3.87%，料需求偏淡
路透上海4月20日 - 中国财政部周五将招标续发行30年期固息国债。路透调查显示，金融监管发力令降杠杆压力继续加大，导致银行委外赎回步伐也有所加快，目前债市一二级均未脱弱势，而明日30年新债作为超长品种，需求料更显有限，定位或略高于二级水平，预测均值为3.87%。
* 上周美国原油库存增加370万桶-EIA
* 利比亚的El Sharara油田因储油罐损害而关闭
路透纽约9月17日 - 油价周三走低，因一份政府报告显示，上周美国原油库存猛增，以及美元强劲继续打压以美元计价的商品价格。
美国能源资料协会(EIA)的报告显示，上周美国原油库存增加370万桶，预估为减少，炼厂产能利用率下降，且进口增加。
布兰特11月原油期货 跌0.08美元，收报每桶98.97美元，从98.51美元的日内低位反弹。
美国10月原油期货 回落0.46美元，收报每桶94.42美元，日低为93.74美元。
近期美元 走强对油价构成重大拖累，因这导致持有其他货币的投资者购买美元计价商品的成本增加。
美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三再度承诺将在“相当长一段时间内”保持近零利率，但联储发布的利率预期暗示，升息的步伐可能较几个月前的设想更快。联储政策声明公布后，布兰特和美国原油期货扩大跌幅。
油价周二上扬，因石油输出国组织(OPEC)秘书长巴德里表示，可能将2015年日产量目标削减50万桶。
但今日其他OPEC国家对此持谨慎态度。一位海湾OPEC成员国的代表，以及其他OPEC的消息人士表示，现在说减产为时过早，且该组织可能无需在11月的会议上削减日产量目标，因北半球的冬季需求增加，应支撑油价。
一利比亚石油部官员称，该国的El Sharara油田被关闭，因一扎维耶炼厂的储油罐在武装势力的激战中被毁。El Sharara油田为扎维耶炼厂供应原油。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 母红; 审校 李军)
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路透阿布扎比4月20日 - 沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)周四表示，对于限产协议初步实施六个月过后应延期，产油国间正逐渐形成共识，但目前还没有达成协议。
--中国国务院4月1日决定设立河北雄安新区，区规划范围涉及河北省雄县、容城、安新三县及周边部分区域。雄安新区规划建设以特定区域为起步区先行开发，起步区面积约100平方公里，中期发展区面积约200平方公里，远期控制区面积约2,000平方公里。