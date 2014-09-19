国际油市：美国原油期货因供应过剩忧虑下滑，布兰特原油上涨

****美国与加拿大经济指标预测--4月28日-5月5日****
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月28日(五) 1230 加拿大国内生产总值(GDP)(较前月) 2月 持平 +0.6% 1230 加拿大工业产品价格(较前月) 3月 -- +0.1% (较上年同期) -- +3.5% 原材料价格(较前月) -- +1.2% (较上年同期) -- +23.7%
* 近月合约周一到期，料出现多头结清仓位
* 美元指数触及逾四年最高
* 布兰特原油期货上涨，因讨论OPEC减产
路透纽约9月19日 - 美国原油期货和布兰特原油期货周五走势不一，美国原油期货在近月合约周一到期前遭受卖压，而有关石油输出国组织(OPEC)将减产的讨论给布兰特原油期货注入力道。
早盘美国原油期货和布兰特原油期货都下滑，分析师和交易商表示，美国原油期货的卖压主要来自周一到期前的多头结清仓位。
不过，布兰特原油期货盘中受不少买盘带动，两份原油合约价差CL-LCO1=R升至6.74美元的9月8日来最宽。
美国原油 下滑0.66美元，收报每桶92.41美元，布兰特原油 升0.69美元，收报每桶98.39美元。
分析师表示，资金从商品市场撤往股市，也造成今日交投震荡。
美元兑一篮子主要货币周五上涨，本周连升第十周，欧元兑美元触及14个月低点，因投资人预计美国升息的速度可能比之前预期更快。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李军; 审校 利棣儿)
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月28日(五) 1230 加拿大国内生产总值(GDP)(较前月) 2月 持平 +0.6% 1230 加拿大工业产品价格(较前月) 3月 -- +0.1% (较上年同期) -- +3.5% 原材料价格(较前月) -- +1.2% (较上年同期) -- +23.7%
路透新加坡4月28日 - 油价周五企稳，但料将连续第二周录得跌幅，因市场担心由石油输出国组织(OPEC)领衔的减产未能明显收紧市场供应。
4月中旬以来，外盘豆类基本面利空消化殆尽，加之国内逐渐进入菜粕消费旺季，菜粕期货触底反弹，走出春节后的最大一波涨势。展望后市，外盘豆类、油菜籽期货利多隐现，而国内菜粕需求继续转好，菜粕期货有望维持偏强振荡走势。