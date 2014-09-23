国际油市：布兰特原油因供应充裕小跌，美国原油连跌四日后反弹

* 利比亚和伊拉克石油产出和出口增加

* 美国和阿拉伯伙伴国开始空袭叙利亚极端组织目标

* 中国9月制造业活动成长

路透纽约9月23日 - 布兰特原油期货周二小跌，因全球供应充裕，盖过了中东紧张局势的影响。而美国原油期货在连跌四日后反弹。

对布兰特原油期货来说，利比亚和伊拉克产量增加盖过了美国牵头对叙利亚境内的伊斯兰国和其他军事武装的目标实施首轮空袭的影响。美国原油期货在稍早跌至接近17个月低点后上扬。

美国原油和布兰特原油期货自6月来大跌，因地缘政治忧虑消退以及供应强劲。

利比亚National Oil Corp(NOC)发言人周二表示，利比亚石油日产量增至80万桶，关键的El Sharara油田重启，上周末为70万桶。

伊拉克南部石油出口本月迄今已经增至每日260万桶，接近5月触及的历史高位。

11月布兰特原油期货 跌0.12美元，报每桶96.85美元，盘中一度升至97.59美元，上周触及96.21美元的两年低点。

布兰特原油期货本月迄今跌约6%，势将连跌第三个月。

美国原油 升0.69美元，收报每桶91.56美元，日低为90.58美元，为9月11日来最低。美国原油期货较布兰特原油期货的折让收窄至约5.25美元。

市场焦点转向美国石油协会(API)周二2030GMT和美国能源资料协会(EIA)周三1430GMT将发布的周度库存数据。

市场预计美国原油库存上周增加40万桶，汽油库存减少10万桶，馏分油库存增加60万桶。(完)

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