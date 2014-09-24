国际油市：油价上扬，布兰特和美国原油期货价差跌至4美元之下

《全球汇市》欧元大涨日圆急坠，因法国大选忧虑消退
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
* RBOB汽油期货上扬，因EIA报告称库存减少和炼厂出现故障
* NOC称利比亚石油产量增至每日90万桶
* 市场关注供应充裕和数据疲弱
* 上周美国原油库存大幅减少
路透纽约9月24日 - 大西洋两岸的原油期货价格周三均收涨，逆转了早盘的跌势，因库存报告显示上周美国原油库存意外减少。
中东地区的紧张局势不断加剧，以及中国成长预估高于之前的预期，也扶助提振布兰特原油期货脱离两年低位。
欧洲经济数据疲弱，以及伊拉克和利比亚石油出口增加过去数月重压布兰特原油期价，拖累价格本季累积下跌约14%，为2012年第二季以来最大季度跌幅。
美国原油期货逆转稍早的跌势，上扬超过1美元，因美国能源资料协会(EIA)公布的数据显示，上周美国原油库存骤降430万桶，至3.58亿桶，分析师的预期为增加38.6万桶。不过，库欣原油库存增加19.1万桶。
RBOB汽油期货 也因美国数家炼厂出现故障的消息受到提振。
布兰特11月原油期货 上扬0.10美元，收报每吨96.95美元，较盘中触及的2012年7月以来最低95.60美元高逾1美元。该合约本月迄今累计下跌逾6%，为去年4月以来最大月度跌幅。
美国原油期货 上扬1.24美元，收报每桶92.80美元，因上周美国原油库存意外减少，逆转了稍早跌至91.12美元的颓势。
美国原油较布兰特原油期货贴水盘中收窄至不到4美元，为4月以来第二低位。
过去一个月，美国原油期货基本陷于约90-96美元的区间内。
利比亚国家石油公司(NOC)的一位官员周三称，该国石油日产量目前为90万桶，大型油田El Sharara的日产量为20万桶。
根据路透追踪的9月前23天的付运数据，伊拉克南部油港的石油出口量平均为每日258万桶，高于8月均值238万桶。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 母红; 审校 李军)
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* 美国公债收益率触及两周高位 * 公债价格午后缩减部分跌幅 路透纽约4月24日 - 美国公债价格周一下挫，此前法国中间派总统候 选人马克龙在首轮选举中胜出，法国将留在欧盟并保留欧元的预期升温。 这带动了美国公债等避险资产的跌势。马克龙胜出后，美债收益率整 体升至两周高位。 不过午后公债价格缩减部分跌幅，因空头回补和低吸买盘，特别是来 自欧洲投资人，他们看重长期美债收益率大涨。 另外，投资人认为法国大选首轮结果对欧洲有利，令反建制的风险降 低。在英国公投脱欧及特朗普当选美国总统后，投资人担心法国也会出现 类似风险。 周日选举前，美国公债价格已上涨，因投资人寻求避险。 “美国公债市场出现因强劲的风险意愿回升而遭抛售的情况，因法国 大选没有真正的意外。”Action Economics全球固定收益部门董事总经理 Kim Rupert表示。 尾盘，美国10年期公债 价格跌11/32，收益率报2.276%， 上周五尾盘报2.236%。稍早在法
路透纽约/伦敦4月24日 - 金价周一下跌逾1%，此前市场中意的法国大选候选人在首轮投票中胜出，但稍后削减跌幅，因美债收益率脱离盘中高位。