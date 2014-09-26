国际油市：布兰特原油期货持稳，美国原油受经济数据支撑走强

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 布兰特原油期货和美国原油期货势将连跌第三个月
* 布兰特原油较美国原油溢价降至一年最低
* 美国第二季经济增幅为两年半最快
* 利比亚原油日产量增至92.5万桶
路透休斯敦9月26日 - 布兰特原油期货周五收平，因供应改善和对欧洲及中国石油需求不振的担忧，抵消了对中东冲突忧虑的影响。而美国原油期货上涨，因美国公布的经济数据提供支撑。
布兰特原油期货较美国原油期货溢价CL-LCO1=R降至3.54美元，盘中一度低见3.21美元，为去年9月20日触及2.91美元以来最低。
欧洲和亚洲的经济活动放缓已经打压了原油需求，而供应却在增加。
利比亚原油日产量增至92.5万桶，为推翻卡扎菲政权后双方交火以来最多。
“目前供应充裕，需求转弱，”VTB Capital分析师Andrey Kryuchenkov表示。
美国公布第二季经济增幅为两年半最快的4.6%，符合分析师预估，提振美国原油期货。
布兰特11月原油期货 持平，报每桶97.00美元，盘中在96.46-97.50美元之间波动。
美国11月原油期货 大涨1.01美元，收报每桶93.54美元。
10月美国RBOB汽油期货 大跌5.64美分，报每加仑2.6619美元，周四跳升逾5美分。
布兰特原油和美国原油期货都将连跌第三个月，布兰特原油期货月度跌幅将达6%，为去年4月来最大。
伊朗石油部网站Shana周五报导称，石油部长尚甘尼呼吁石油输出国组织(OPEC)成员国“联合行动”阻止油价进一步下跌。 (完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文 (编译 李军; 审校 母红)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。