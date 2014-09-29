国际油市：美国原油期货上扬，因经济数据向好和成品油市场走强

* 中国8月工业利润下降

* 罢工导致利比亚石油产量减少

* 汽油期货上扬支撑美国原油期价

路透纽约9月29日 - 美国原油期货周一上扬，因美国经济数据利好，布兰特原油期货小涨，在上周逼近两年低位后反弹。

分析师称，美国炼厂维护季将近，美国原油期价可能承压。汽油价格在过去两周累积攀升约6%，因炼厂停运进行维护，且汽油攀价格升扶助支撑原油价格。

“我认为美国炼厂的需求肯定支撑了原油价格，”Tradition Energy的分析师Gene McGillian表示，“从海外市场来看，有关利比亚石油产量反弹的报道，意味着并不存在供应受扰的问题。”

美国11月原油期货 攀升1.03美元，收报每桶94.57美元。布兰特原油期货攀升0.20美元，收报每桶97.20美元。

美国原油期价在下午的交易中出现小幅震荡，因数据显示，美国墨西哥湾炼厂的维护高峰期将近。根据IIR提供的数据，下月将有日加工量在50万吨左右的炼厂停产维护，11月停产维护的数量将大幅减少。

上述数据公布后半小时，美国原油期货上涨约0.26美元。

布兰特较美国原油溢价CL-LCO1=R收窄至12个月来最窄2.57美元，后扩阔至2.63美元。

海外消息方面，中国8月份工业利润增速同比下降0.6%，较7月份的同比增长13.5%明显回落，主因工业生产、销售增速放缓及去年同期利润基数偏高影响等。

利比亚国有石油公司(NOC)的发言人周日称，罢工导致该国石油日产量减少2.5万桶至90万桶，但产量仍高于今年稍早触及的20万桶的低位。

分析师称，布兰特原油可能仍有进一步下跌的空间，因预计美元后市将走强。(完)

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