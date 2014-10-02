更正-国际油市：油价延续跌势下滑，沙特下调对亚洲的供油价格

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因较大型船运价下降
波罗的海海岬型船运价指数跌139点，或6.53%，报1,991点，为逾一个月最低。海岬型船舶日均获利降864美元，报14,660美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
(更正：因英文原文有误，内文第四段美国原油期货季度跌幅应为“逾13%”而非“12%”)
* 沙特下调11月对亚洲的供油价格
* 供应充裕和需求放缓打压油价
* 美国原油库存意外下滑－EIA
路透纽约10月1日 - 油价周三跌向94美元，延续三个月的跌势，因中国和欧洲的经济数据疲弱，且全球供应充裕继续打压油价。
稍早在美国政府报告显示上周美国原油库存意外减少，且中国制造业数据为放缓的经济提供了一些希望后，布兰特原油期货和美国原油期货稍早获得支撑。
但在沙特宣布11月向亚洲的官方供油价格降幅大于预期后，油价回吐涨幅，利空人气回场。这是沙特试图争夺原油市场份额，并令油市保持充足供应的最清晰迹象。
上季，布兰特原油期货大跌16%，美国原油期货重挫逾13%，均为两年最大季度跌幅。
11月布兰特原油期货 跌0.51美元，结算价报94.16美元，为2012年6月来最低，盘中一度升至96.23美元。
美国11月原油期货 收低0.43美元，收报每桶90.73美元，稍早升至92.96美元。
路透调查显示，分析师将明年布兰特原油均价预估下调2美元至103.30美元，为约两年最大按月降幅。
美国能源资料协会(EIA)公布，上周美国原油库存减少140万桶，预估为增加70万桶。炼厂开工率大幅下降令汽油库存降至近两年最低，且馏分油库存在冬季前也下降。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李军; 审校 母红)
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