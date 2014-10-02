国际油市：供应过剩忧虑拖累布兰特原油期货挫至27个月低点，美国原油反弹

* 沙特下调油价可能暗示该国试图争夺市场份额

* 初请失业金人数减少支撑美国油价

* 部分人士预计油价在下挫三个月后将反弹

路透纽约10月2日 - 布兰特原油期货周四连跌第三日，至2012年6月来最低，延续三个月的颓势，因担心全球供应过剩及对需求的忧虑持续，而美国原油期货小涨。

在盘初大跌后，美国原油期货反弹，因之前政府数据显示上周初请失业金人数意外减少。周五美国将公布9月就业数据，预计将显示就业岗位继续增长。美股午后也大幅反弹，由跌转升。

但市场整体人气仍利空，因包括美国和中东等主要产区的供应仍强劲，欧洲和亚洲的经济数据暗示需求疲弱，这种情况令油价自6月开始下挫。

沙特周三宣布大幅下调11月向亚洲的官方供油价格，这是沙特试图争夺原油市场份额最清晰迹象，这在海外市场重压油价。

11月布兰特原油期货 跌0.74美元，结算价报93.42美元，盘中跌至2012年6月来最低的91.55美元。

美国11月原油期货 收高0.28美元，收报每桶91.01美元，稍早跌至88.18美元的去年4月来最低。

布兰特原油期货较美国原油期货溢价周四报约2.40美元，为去年8月来最低。

一些分析师表示，只有在石油输出国组织(OPEC)下月会议上减产才可能促使油价反弹。

但由于油价自6月以来出现如此大幅度的下滑，其他分析师则表示，油价可能将反弹。(完)

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