国际油市：油价延续跌势至熊市区域，因美元受就业数据带动攀升

中国就业：失业率若大幅攀升要加大财政和货币政策调整实施力度--国务院
路透北京4月19日 - 中国国务院周三指出，稳增长的主要目的是保就业，若城镇新增就业大幅下滑、失业率大幅攀升，要加大财政政策和货币政策调整实施力度，促进经济企稳向好，确保就业稳定。
* 布兰特原油期货较美国原油期货价差降至去年8月来最窄
* 供应充裕及美元强劲构成拖累
* 美国非农就业数据优于预期
路透纽约10月3日 - 全球油价周五延续数月来的跌势，进入熊市区域，布兰特原油期货触及27个月新低，因在美国公布强劲的就业数据后美元攀升，且进一步迹象显示原油供应未减。
近几个月，美元大涨是商品价格的主要影响因素，这令原材料价格对多数进口商而言更为昂贵，且激活了一度活跃的套利交易。在美国周五公布9月非农就业岗位增幅大于预期，且失业率降至六年低点后，美元升至逾四年高位。
11月布兰特原油期货 跌1.11美元，结算价报92.31美元，盘中跌至2012年6月来最低的91.48美元。本周该期货重挫5.1%，为去年4月来最大周度跌幅，且为五周内第四周收低。
自6月，布兰特原油期货已经大跌超过20%。
美国11月原油期货 收挫1.27美元，收报每桶89.74美元，本周跌约2美元，为一个月最大周度跌幅。昨日该期货触及88.18美元的去年4月来最低。
布兰特原油期货较美国原油期货溢价周五报2.57美元，盘中触及去年8月来最窄的1.42美元。
“出现一些获利了结，且周末仍有地缘政治风险因素，”Price Futures Group分析师Phil Flynn表示，他指的是香港示威活动持续。
投行高盛周三在给而客户的报告中表示，对布兰特原油期货而言，中期90美元将构成可靠支撑，但也指出美元强劲以及供需不平衡。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李军; 审校 母红)
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路透香港4月19日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周三称，正在草拟券商网络交易安全指引，预料最快本季展开谘询。