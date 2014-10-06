国际油市：扭转跌势收高，受美元大幅回落带动

全球金市：金价下滑，因美元和股市小涨
“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。
* 油价在大跌一周后回稳
* 美元疲弱和炼厂故障提供支撑
路透纽约10月6日 - 全球油价在上周遭大举抛售后周一扭转颓势收高，因美元大跌。
美元指数 在上周五攀升至逾四年高位后，周一势将创下1月来最大单日跌幅。美元上涨令油价对多数使用其他货币的买家而言更为昂贵。
市场传闻加拿大St. John一日产30万桶的炼厂继续停运，推高汽油期货 大涨1.5%，也带动油价。
11月布兰特原油期货 升0.48美元，结算价报每桶92.79美元，盘中跌至91.25美元的低点。
美国11月原油期货 收高0.60美元，收报每桶90.34美元。
尽管今日反弹，但分析师表示，市场供应过剩加之需求平平，会继续令油价承压。
石油输出国组织(OPEC)尚未正式暗示将在11月27日会议或之前减产。
但许多分析师预计，如果油价接近90美元，OPEC将减产。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李军; 审校 母红)
“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。
(更正：第一段译文有误，改为“美国商品期货交易管理委员会”，非“美国商品交易管理委员会”。) 以下为美国商品期货交易管理委员会(CFTC)公布，截至2017年4月25日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状 况报告，每口以100盎司计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(475,985口) 287,468 86,791 43,513 100,335 314,915 431,316 445,219 44,669 30,766 较4月18日变动(未平仓合约：增加3,722口) 8,157 3,248 -4,848 2,566 6,082 5,87
(更正：第一段译文有误，改为“美国商品期货交易管理委员会”，非“美国商品交易管理委员会”。) 以下为美国商品期货交易管理委员会(CFTC)公布，截至2017年4月25日美国指标10年期公债持仓状况报告，每 口以面值100,000美元计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(3,188,417口) 826,482 611,840 83,734 1915702 1971707 2825918 2667281 362,499 521,136 较4月18日变动(未平仓合约：增加27,111口) 119,891 -136,051 -14,377 -72,228 180,780 33,2