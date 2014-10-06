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货币新闻 | 2014年 10月 7日 星期二 03:39 BJT

国际油市：扭转跌势收高，受美元大幅回落带动

* 油价在大跌一周后回稳

* 美元疲弱和炼厂故障提供支撑

路透纽约10月6日 - 全球油价在上周遭大举抛售后周一扭转颓势收高，因美元大跌。

美元指数 在上周五攀升至逾四年高位后，周一势将创下1月来最大单日跌幅。美元上涨令油价对多数使用其他货币的买家而言更为昂贵。

市场传闻加拿大St. John一日产30万桶的炼厂继续停运，推高汽油期货 大涨1.5%，也带动油价。

11月布兰特原油期货 升0.48美元，结算价报每桶92.79美元，盘中跌至91.25美元的低点。

美国11月原油期货 收高0.60美元，收报每桶90.34美元。

尽管今日反弹，但分析师表示，市场供应过剩加之需求平平，会继续令油价承压。

石油输出国组织(OPEC)尚未正式暗示将在11月27日会议或之前减产。

但许多分析师预计，如果油价接近90美元，OPEC将减产。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 李军; 审校 母红)
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