国际油市：经济前景和需求预估拖累油价重拾跌势，套利交易重创美国原油

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
* IMF年内第三次下调全球成长预估
* 德国8月工业生产数据跌幅超预期
* 美国EIA下调今明两年全球石油需求预估
* 美国供应增加以及全球需求疲弱重压油价
路透纽约10月7日 - 全球油价周二恢复持续了数月的跌势，收在逾两年最低，因经济和需求增预估被下调。
美国原油跌幅大于布兰特原油，逆转布兰特/美国原油溢价收窄的趋势，因有迹象显示，美国炼厂开始购买降价后的西非和地中海原油，重启曾风靡一时的套利窗口。
国际货币基金组织(IMF)年内第三次下调全球经济成长预估，警告欧元区核心国家、日本，以及巴西等新兴市场国家成长放缓。德国8月工业生产录得2009年1月以来最大降幅。
“IMF的经济成长预估打压对(需求)的人气，”Price Futures Group的分析师Phil Flynnbiaoshi表示。
美国能源资料协会(EIA)下调今明两年全球石油需求预估，使油市前景更加利空。
11月布兰特原油期货 跌0.68美元，收报每桶92.11美元。
美国11月原油期货 跌1.49美元，收报每桶88.85美元。
布兰特较美国原油溢价扩阔至3.26美元，今日稍早触及一年最窄水平2.08美元。这为部分东海岸炼厂购买尼日利亚或阿塞拜疆原油，而非国内价格更高的原油创造了可能性。
“我们看到一些价差空头回补操作，”Tradition Energy的分析师Gene McGillian表示，“这推动布兰特原油走强，令美国原油承压。”
投资者静待美国原油库存数据出炉。一项路透调查显示，分析师预计上周美国原油库存增加140万桶。美国石油协会(API)将在今日稍后公布库存数据，美国能源协会将在明日公布库存报告。(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文 (编译 母红; 审校 李军)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申