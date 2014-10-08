国际油市：布兰特原油收低但脱离稍早低点，摆脱美国库存数据影响

欧洲央行：法国大选后可资助银行，但不能越权打压公债收益率--维斯科
路透华盛顿4月22日 - 欧洲央行管理委员会委员维斯科(Ignazio Visco)周六称，如果周日法国总统选举投票导致市场震荡，欧洲央行可以向银行提供资金，但打压政府借款成本上升就超过了央行的职权范围。
* 布兰特原油期货收盘脱离日低
* EIA数据显示美国原油库存增幅超预期
* IMF今年第三次下调全球经济成长预估
* EIA预计全球需求增长放缓
路透纽约10月8日 - 布兰特原油期货周三触及27个月低点，之后出现反弹，收在91美元之上，分析师表示，市场可能将出现反弹，尽管库存增加以及全球经济前景低迷。
美国能源资料协会(EIA)公布，上周美国原油库存增长500万桶至3.6165亿桶，远高于分析师预估的增长150万桶，但同周二美国石油协会(API)公布的增幅相若。
一些分析师对EIA数据的看法不同，指出美国原油期货交割地库欣的原油库存减少了160万桶。
“对我而言，这是利多的，”Jefferies Bache副总裁Andy Lebow表示，“目前走势并不可怕，出现一些空头回补升势我也不会感到意外，因市场过去几天都在跌。”
11月布兰特原油期货 跌0.73美元或0.8%，收报每桶91.38美元。盘中低见90.57美元，为2012年6月来最低，自9月30日以来，布兰特原油期货仅有一日收高，期内大跌约6%。
美国11月原油期货 跌1.54美元或1.7%，收报每桶87.31美元，盘中触及去年4月来最低的86.83美元。
布兰特较美国原油溢价扩阔至4美元之上，10月2日曾低见2.41美元。
EIA还将今年全球石油日需求预估下调124万桶，并下调了明年布兰特原油期货价格预估。
IMF周二下调了全球经济成长预估，为今年第三次。IMF同时还警告称，欧元区核心经济体、日本和巴西等大型新兴市场国家或成长放缓。 (完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李军; 审校 母红)
路透华盛顿4月22日 - 欧洲央行管理委员会委员维斯科(Ignazio Visco)周六称，如果周日法国总统选举投票导致市场震荡，欧洲央行可以向银行提供资金，但打压政府借款成本上升就超过了央行的职权范围。
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