国际油市：布兰特原油期货跌至2010年最低，因沙特暗示接受低油价

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
* 沙特准备接受较低油价－消息人士
* 中国9月原油进口按月增加9.5%
* OPEC不太可能减产以支撑油价－科威特
路透纽约10月13日 - 布兰特原油期货周一下挫，一度重挫逾2美元至2010年来最低，此前主要中东产油国暗示将维持高产量，即便这意味着油价将下滑。
布兰特原油期货自6月以来已经重挫近25%，因供应充足且需求疲弱，令石油输出国组织(OPEC)减产的可能性增加。
但是，科威特表示，石油输出国组织(OPEC)不太可能减产以支撑油价 ，同时沙特私下对石油市场人士表示，能够接受油价低至80美元 。
“这显示市场有一些不安，沙特在寻求给美国的页岩油生产商施压，”Tradition Energy分析师Gene McGillian表示。
“市场在寻底过程中，我们要看看OPEC的应对以及经济的表现。”McGillian称。
布兰特11月石油期货 收挫1.32美元，报每桶88.89美元，盘中触及87.74美元的2010年12月来最低。该合约周四到期，今日日低为合约新低。
11月美国原油期货 收报每桶85.74美元，小跌0.08美元，稍早触及84.07美元日低。
中国9月出口同比增长15.3%，增速为19个月最高，主要受美国需求复苏以及低基数效应等影响。9月进口同比增长7%，创七个月高位，主要受加工贸易猛增拉动。当月贸易顺差则较上月的创纪录高位明显缩窄。
中国9月原油进口环比增长9.5%，给油价带来有限的支撑。中国和印度等原油消费大国通常在油价低的时候增加储备。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李军; 审校 利棣儿)
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