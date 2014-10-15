国际油市：油价在短暂反弹后恢复跌势，因股市重挫及经济忧虑蔓延

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
* 美元走软一度扶助油价反弹，但仅为昙花一现
* 油价走势反复，美股一度重挫3%且美国公债上扬
* 美国生产者物价指数和零售销售数据疲弱
路透纽约10月15日 - 原油价格周三一度从四年低点短暂反弹，但之后恢复跌势，因股市重挫及经济忧虑蔓延。
盘初油价受到美元大跌的温和支撑，但午后盘中人气再度转为看空，因交易商认为油价三年来最严重跌势没有出现结束的迹象。布兰特原油期货自6月来已经暴跌28%，因石油输出国组织(OPEC)最有影响力的成员国认为没有什么必要削减产量，提振市场。
周四将到期的11月布兰特原油 结算价收报83.78美元，跌1.26美元，盘中跌至2010年来最低的83.37美元，周二该期货重挫约4美元，为三年最大单日跌幅。
“昨天那样大跌之后，市场本应出现回升。”Jefferies Bache能源衍生品部门高级副总裁Joseph Posillico表示，“趋势仍向下，我认为可能我们有了新的交投区间，70-80美元。”
美国原油期货 收报每桶81.78美元，小跌0.06美元，在触及80.01美元后买家回场。
油价也受到外围市场波动的左右，美股一度重挫约3%，但收盘收复大部分失地，美国公债价格上扬，此前数据显示美国生产者物价指数(PPI)逾一年来首次下滑，零售销售降低。
美元指数 挫约1%，部分回吐自5月来近10%的升幅。
汽油期货 跌1.5%，报2.147美元。Tyche Capital Advisors的Tariq Zahir表示，汽油价格大跌可能反映出投资人担心股市疲弱会挫伤消费者信心。
根据路透调查，预计上周美国原油库存增加，成品油库存减少。今日稍后美国石油协会(API)将公布库存数据。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李军; 审校 利棣儿)
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