国际油市：油价反弹，因美国汽油库存紧张及期权到期

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 因期权到期及技术面因素，油价短暂攀升
* 布兰特原油期货在触及四年低点后反弹
* 美国原油库存跳增，汽油库存下滑－EIA数据
路透纽约10月16日 - 原油价格周四在震荡交投中上涨，因数据显示美国汽油库存紧张，以及在期权到期前的技术性交易，给油价在长期跌势中带来了鲜有的支撑。
美国政府数据显示，上周汽油库存降至两年来最低水准，带动汽油期货稍早大涨3%，并提振原油期货。
1700GMT左右，油价突然猛涨达3美元，因在今日稍后美国原油期货期权将到期前，投资人匆忙回补仓位，且触动了自动停损买盘。收盘时，油价回吐了多数升幅，但仍收高。
12月布兰特原油 结算价收报85.82美元，升1.70美元，盘中跌至四年最低的82.93美元。11月期货今日到期，结算价报84.47美元，升0.69美元。
美国11月原油期货 收报每桶82.70美元，升0.92美元，日高报84.83美元。
在美国能源资料协会(EIA)公布，上周汽油库存减少399万桶，至2.056亿桶的2012年11月来最低，数据公布后，汽油期货 周四大涨超过3%。
EIA数据还显示，上周原油库存增加890万桶，远高于分析师预估的增加280万桶。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李军; 审校 母红)
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* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。