国际油市：油价逆转跌势小幅收高，但本周续挫

* 空头回补提供支撑

* 布兰特原油期货连跌四周

* 伊拉克战事令政治风险上升

路透纽约10月17日 - 原油价格周五小涨，从近四年低点反弹，但市场仍录得四周连跌。今日上涨是因投资人认为市场出现超卖，遂回场买入，且伊拉克战事令政治风险增加。

油价自6月已大跌超过25%，因供应强劲和需求增长疲弱的迹象，且主要产油国，特别是沙特对减产提振油价的兴致不高。

“这是修正性走势，”Jefferies LLC.的Andy Lebow表示。在短短两周内大幅震荡15美元后，市场在明确真正触底前可能会再度测试低点，他表示，“你不能说跌势肯定结束了。”

12月布兰特原油 结算价收报86.16美元，升0.34美元。

美国11月原油期货 收报每桶82.75美元，升0.05美元，为连跌第三周。

美国股市周五大涨逾1%，标普500指数今日升幅为逾一周最大，因企业业绩强劲，抵消了对全球需求疲弱会影响美国企业的担忧。

“我认为我们需要看到欧洲重陷衰退的迹象，油价才会进一步大跌，”Tradition Energy的Gene McGillian表示。

伊拉克的局势发展也支撑油价，尽管美国为首的西方国家和中东国家联手持续实施空中打击，但伊斯兰国的武装份子也显示了他们的实力。

周四武装分子在巴格达实施了一系列的袭击，造成至少47人丧生。近几周伊斯兰国已经巩固了在西部省份Anbar的势力。(完)

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