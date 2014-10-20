国际油市：布兰特原油在86美元上方守住涨势，受美国强劲数据提振

标题新闻：美联航与之前被强行拖下飞机的乘客杜成德(David Dao)达成和解，和解金额未公布-律师
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美国原油期货 上涨0.39美元，至每桶83.14美元。
正面的美国消费者信心数据周一给亚洲股市带来鼓舞，不过对油市的影响可能短暂。
“油市受到股市乐观人气的感染，”CMC Markets驻悉尼首席分析师Ric Spooner表示。
“但这是个短期反应，油价上涨空间有限，因为除了地缘政治风险以外，基本面没有发生重大变化。”
国际能源署(IEA)下调2015年原油需求增长预估，因全球经济前景依然疲软，暗示石油需求减少。
在北美页岩油气生产繁荣之际，投资者寄望石油输出国组织(OPEC)削减产量以支撑油价，但沙特、科威特和伊朗的讲话破灭了这个希望。
不过，沙特-科威特Khafji油田已经暂时停产。(完)
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(编译 王颖/李春喜; 审校 王兴亚)
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路透纽约/伦敦4月27日 - 期糖周四跌至一年低位，连跌第四日，受累于跟进卖盘。四日连跌导致原糖现货月合约在周五到期前与远月合约的贴水触及七个月最阔水平。
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。