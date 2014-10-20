国际油市：布兰特原油在86美元上方守住涨势，受美国强劲数据提振

美国原油期货 上涨0.39美元，至每桶83.14美元。

正面的美国消费者信心数据周一给亚洲股市带来鼓舞，不过对油市的影响可能短暂。

“油市受到股市乐观人气的感染，”CMC Markets驻悉尼首席分析师Ric Spooner表示。

“但这是个短期反应，油价上涨空间有限，因为除了地缘政治风险以外，基本面没有发生重大变化。”

国际能源署(IEA)下调2015年原油需求增长预估，因全球经济前景依然疲软，暗示石油需求减少。

在北美页岩油气生产繁荣之际，投资者寄望石油输出国组织(OPEC)削减产量以支撑油价，但沙特、科威特和伊朗的讲话破灭了这个希望。

不过，沙特-科威特Khafji油田已经暂时停产。(完)

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