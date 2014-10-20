国际油市：布兰特原油期货跌穿86美元，受供应过剩及全球经济忧虑打压

* OPEC油长将于11月27日在维也纳开会

* 市场等待中国GDP数据

* 尽管供应过剩，但主要产油国对减产有抵触

路透卡尔加里10月20日 - 布兰特原油期货周一下挫，跌穿86美元，因投资人担心供应过剩及需求不振，打压布兰特原油期货跌向上周触及的四年低点，美国原油期货则在83美元下方徘徊。

纽约市场盘初，布兰特原油期货一度下挫逾1美元，但随着全球股市上涨，该期货也从日低反弹。

6月以来油价已经重挫超过25%，因担心全球油市饱和以及经济前景低迷。上周布兰特原油期货一度跌穿83美元至2010年来最低。

能源分析师也已下调明年全球石油需求增长预估。

石油输出国组织(OPEC)将在11月27日开会，目前尚不清楚是否届时将决定减产支撑油价。

沙特、科威特和伊朗都已经表达了对改变供应政策的抵触情绪，而委内瑞拉则要求在11月27日会议前召开特别会议，讨论如何抑制油价大跌。

12月布兰特原油 结算价收报85.40美元，跌0.76美元，日低为84.41美元。上周五该期货大涨2%，为逾一个月最大升幅。

美国11月原油期货 收报每桶82.71美元，跌0.04美元。

在中国周二发布第三季国内生产总值(GDP)数据前，布兰特原油期货的跌幅受限。许多市场人士要看到该数据后才会建仓。市场预计中国第三季经济成长7.3%，为五年最低。(完)

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