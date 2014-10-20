国际油市：布兰特原油期货跌穿86美元，受供应过剩及全球经济忧虑打压

标题新闻：美联航与之前被强行拖下飞机的乘客杜成德(David Dao)达成和解，和解金额未公布-律师
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* OPEC油长将于11月27日在维也纳开会
* 市场等待中国GDP数据
* 尽管供应过剩，但主要产油国对减产有抵触
路透卡尔加里10月20日 - 布兰特原油期货周一下挫，跌穿86美元，因投资人担心供应过剩及需求不振，打压布兰特原油期货跌向上周触及的四年低点，美国原油期货则在83美元下方徘徊。
纽约市场盘初，布兰特原油期货一度下挫逾1美元，但随着全球股市上涨，该期货也从日低反弹。
6月以来油价已经重挫超过25%，因担心全球油市饱和以及经济前景低迷。上周布兰特原油期货一度跌穿83美元至2010年来最低。
能源分析师也已下调明年全球石油需求增长预估。
石油输出国组织(OPEC)将在11月27日开会，目前尚不清楚是否届时将决定减产支撑油价。
沙特、科威特和伊朗都已经表达了对改变供应政策的抵触情绪，而委内瑞拉则要求在11月27日会议前召开特别会议，讨论如何抑制油价大跌。
12月布兰特原油 结算价收报85.40美元，跌0.76美元，日低为84.41美元。上周五该期货大涨2%，为逾一个月最大升幅。
美国11月原油期货 收报每桶82.71美元，跌0.04美元。
在中国周二发布第三季国内生产总值(GDP)数据前，布兰特原油期货的跌幅受限。许多市场人士要看到该数据后才会建仓。市场预计中国第三季经济成长7.3%，为五年最低。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李军; 审校 母红)
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路透纽约/伦敦4月27日 - 期糖周四跌至一年低位，连跌第四日，受累于跟进卖盘。四日连跌导致原糖现货月合约在周五到期前与远月合约的贴水触及七个月最阔水平。
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。