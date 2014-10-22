修正-国际油市：布兰特原油期货跳升约1%，受中国需求消息带动

(第七段12月布兰特原油报价代码应为 ，非 )

* 中国9月表观石油需求环比增长6.2%至每日1,030万桶

* 中国第三季GDP增长7.3%，为2008/09年危机以来最弱

路透纽约10月21日 - 布兰特原油期货周二收高约1%，受助于数据显示中国需求强于预期，且在未遭遇什么抵抗的数周跌势后，出现一些技术性反弹。

不过，分析师和交易商警告，全球经济数据，特别是欧洲经济仍疲弱，而油市供应过剩的担忧强烈。

“因过去几周深跌，油价跌势有些过度，目前易出现反弹，”石油服务咨询公司Tradition Energy的Gene McGillian称。

“但是否已经触底还是问题。我认为还没有，因市场近期的表现、欧洲经济持续令人担忧以及全球原油供应过剩的情况。”

路透调查显示，截至10月17日该周美国原油库存预计增加，而成品油库存预计减少。

美国石油协会(API)将在周二稍晚发布周度库存数据，美国能源资料协会(EIA)则将在周三发布库存数据。

12月布兰特原油 结算价收报86.22美元，升0.82美元，盘中一度大涨1.06美元或1.2%，报86.48美元。

美国11月原油期货 收报每桶82.81美元，升0.10美元或0.1%，日高为84.05美元。

全球最大的能源消费国－中国公布9月表观石油需求环比增加6.2%，至2月来最高的每日1,030万桶。

中国国家统计局周二公布，三季度国内生产总值(GDP)同比增长7.3%，高于路透调查预估中值7.2%；不过，9月规模以上工业增加值同比增长8%，较8月高出1.1个百分点，且优于路透调查预估中值7.5%。

出口回暖同时，投资和消费明显回落，拖累中国三季度GDP增速进一步放缓至五年半低点；但9月工业增速大幅回升，暂时缓解对经济下行的担忧。鉴于当前政策面宽松力度不小，未来随着稳增长政策进一步落实，四季度经济可能大概率回暖。

国际能源署(IEA)下调明年全球石油需求增长预估，投资银行花旗也将第四季布兰特原油期货均价预估下调至92美元，美国原油期货均价预估下调至83美元。(完)

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