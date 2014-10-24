国际油市：布兰特原油期货本周微幅收低，美国油市或出现正价差

日本个股：索尼预计截至2018年3月财年营业利润将增长73.2%
路透东京4月28日 - 日本索尼周五称，预计截至2018年3月的财年营业利润将增长73.2%，因其重要获利来源图像传感器业务从地震损害中恢复。地震导致该公司位于日本南部的一家关键生产厂停业。
* 中东原油供应仍然强劲
* 短期供应充裕可能导致美国油市出现远月期货溢价
* 纽约发现埃博拉病例引发国内市场的不安情绪
路透纽约10月24日 - 布兰特原油期货周五走低，本周基本持平，交易商在连跌数月后稍作喘息，尽管全球供应持续增加，美国油市将出现远月合约溢价的迹象可能导致油价进一步走低。
与此同时，美国原油期货续跌。12月合约收挫1.08美元，报每桶81.01美元，本周下跌1.74美元。
国内原油库存增加打压近月合约价格。12月合约较1月合约溢价收窄至0.24美元，可能逆转并出现年初以来首次次月合约贴水，也就是远月合约溢价。几天前，12月/1月合约溢价超过0.80美元。
国际油价周五在平盘上下拉锯，最初受10月伊拉克增加原油供应，利比亚石油产量仍然居高不下的消息拖累。
石油交易商表示，油价回吐周四录得的巨大涨幅，当日有关沙特9月增产但削减对市场供应的消息提振油价急升。
“全球原油供应充裕，”Energy Management Institute的Sal Umek表示，“需求并不十分强劲，但不时会出现空头回补。”
12月布兰特原油期货 收报每桶86.13美元，日内回落0.70美元，较上周五收盘价低0.03美元，脱离今日日低85.29美元。
美元和美国股市周五走低，因一位美国医护人员在西非工作期间感染埃博拉病毒的消息搅动市场不安情绪。
石油输出国组织(OPEC)将在11月27日开会，检讨明年上半年的产量目标。到目前为止，只有几个成员国呼吁减产。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 母红; 审校 李军)
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