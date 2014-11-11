更正-国际油市：布兰特原油期货继续寻底下探四年低点，美国原油上涨

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
(因英文原文有误，更正最后一段内API库存数据发布时间。)
* 布兰特原油期货重挫，接近测试80美元下方
* 美国原油期货收高，同布兰特原油期货价差收窄
路透纽约11月11日 - 布兰特原油期货周二收低，盘中下探四年低点，逼近测试重要心理关口80美元支撑位，因交易商继续为6月开始的跌势寻找底部。
美国原油期货上涨，尽管市场预计上周美国原油库存增加。美国原油期货同布兰特原油期货的价差收窄至三周最小。
布兰特原油 收低0.67美元或0.8%，报81.67美元，盘中跌至2010年9月来最低的80.46美元。
美国原油期货 收高0.54美元或0.7%，报每桶77.94美元，日低见76.42美元。
两份合约价差降至10月22日来最低的不到4美元。
一些分析师表示，因对石油输出国组织(OPEC)不会在11月27日会议上减产的预期升温，所以布兰特原油期货表现较差。
尽管投资人也认为美国石油供应过剩，但未来几周美国炼厂开工率将增加，将改变美国原油期货的需求。
美国石油协会(API)将在周三发布周度库存数据，因周二为阵亡将士纪念日，API和美国能源资料协会(EIA)都将推迟一日发布周度库存数据。
路透访查的分析师预计，上周原油库存增加，馏分油库存减少，汽油库存持稳。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李军; 审校 母红)
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