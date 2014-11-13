国际油市：油价重挫至四年低位，布兰特原油跌穿80美元关口

日本个股：任天堂预期新款主机Switch将帮助全年度获利翻倍
路透大阪4月27日 - 日本任天堂周四表示，由于新推出的游戏主机Switch需求强劲，预计截至2018年3月底的年度营业利润将大增121%。
* 布兰特原油触及78美元之下的2010年9月低位，美国原油跌穿75美元
* 库欣原油库存和美国汽油库存增加盖过了总体原油库存减少的影响
路透纽约11月13日 - 油价周四重挫逾3%，至四年低位，指标布兰特原油期货跌至80美元关口之下，因美国原油期货交割地库欣的原油库存急增，令本已担心原油供应过剩的交易商更加不安。
油价延续周三的跌势，当日阿拉伯油长的讲话未显示出该国将在11月27日石油输出国组织(OPEC)会议上减产的意愿。
布兰特原油期货 收跌2.46美元，或3.1%，报每桶77.92美元，盘中触及2010年9月低位77.83美元。
美国原油期货 收挫2.97美元，或3.9%，报每桶74.21美元。在盘后交易中，触及2010年9月低位74.07美元。
美国RBOB汽油期货 和取暖油期货 也跌至四年低位，汽油期价跌穿每加仑2美元的关口。
布兰特原油期货跌穿80美元的支撑位，美国原油期货跌穿75美元的支撑位。
部分分析师认为，美国原油期货可能跌穿70美元。
“毫无疑问，70美元看似是下一个将要攻克的重大目标，”Lipow Oil Associates的总裁Andy Lipow表示，“没有任何因素阻碍看空人士向这一目标靠近。”
美国能源资料协会(EIA)今日表示，截至11月7日当周，美国原油期货交割地库欣的原油库存增加170万桶。汽油库存急增180万桶。数据公布后，油价走低。
部分人士认为，跌势过度，因投资者看似忽略了上周总体原油库存减少170万桶的事实。另外，包括取暖油在内的馏分油库存也减少了280万桶，同时，炼厂开工率攀升。
OPEC成员国将在11月27日开会，讨论如何应对油价在过去五个月重挫的情况。部分成员国表示，希望减产。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 母红; 审校 李军)
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路透首尔4月27日 - 韩国证券交易所周四公布，截至0723GMT，外资在韩国股市买超100 亿韩元。外资已经连续六个交易日买超韩股，此间累计买超1.62万亿韩元(14.3亿美元)的韩 股。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 4 月27日 10.0 -163.0 154.9 ^4 月26日 298.4 76.8 -368 4 月25日 651.6 -281.0 -367.8 4 月24日 338.1 -72.4 -249.5 4 月21日 242.5
* 五年债殖利率随美债微收跌 * 暂且区间盘理观望美债走势 * 明日五年券106/5殖利率料在0.78-0.83% 路透台北4月27日 - 台湾指标五年公债殖利率周四微收跌。交易员表示，美国指标10年公债殖利率昨日小 跌，带动今日台债主流券殖利率跟进区间偏跌，惟交投意愿并不积极，暂在既有区间内狭幅整理，观望美债进 一步走势释出指引。 他们指出，今日10年增额公债106/4R发行前交易殖利率也见微跌，自发行前交易展开以来 空单量仅微增至15.5亿台币，显示该券交投仍属低迷，随着标债时程逼近，交投或有机会逐渐增温。 〞新券兴趣缺缺，就不容易有突破区间的诱因。〞一位大型证券交易员说。 他们也称，美国指标10年公债殖利率周三虽稍从高位回落，但仍在2.30%上方，市场推估美债后续走势仍 充满变数，多数交投倾向观望，静待美债变数厘清。 美债价格周三上涨，逆转了过去几日大幅下挫的走势，因总统特朗普发布的税改计划没什么惊喜。美国10 年期公债收益率收在2.3110%，上日则在2.3290%。