国际油市：油价八周来首周上扬，因中国降息以及预期OPEC将减产

* 布兰特原油价格重返80美元之上，美国原油期价升至76美元之上

* 中国两年来首度降息，扶助点燃油价涨势

* 有关OPEC将在11月27日会议上减产的预期升温

路透纽约11月21日 - 油价周五上扬，两个月来首周收涨，指标布兰特原油期货重返80美元之上，因中国降息以及市场臆测石油输出国组织(OPEC)将减产。

布兰特原油期货 上扬1.03美元，收报每桶80.36美元，稍早攀升多达2.28美元，触及日高81.61美元。

美国原油期货 收涨0.66美元，报每桶76.51美元，日高为77.83美元。

油价连升第二日，布兰特原油期货本周累积上扬0.95美元，或1.2%，为布兰特原油期货创纪录连跌八周后首周上扬。

美国原油期货本周上涨0.69美元，或1%，之前连跌七周。

中国人民银行时隔逾两年后重启不对称降息，决定自周六起将一年期存款和贷款基准利率分别下调25和40个基点，并扩大存款利率浮动上限。

中国是全球最大石油和金属净进口国，该国降息的消息推动多数商品价格急升。

预期OPEC将在11月27日会议上减产也扶助支撑油价涨势，尽管稍后获利了结卖盘浮现，以及一些预期油价下周将再度回落的投资者卖出。(完)

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