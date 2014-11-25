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亚洲 | 2014年 11月 26日 星期三 05:42 BJT

国际油市：油价急跌2%，因四国在OPEC会议前的会晤未达成限产协议

* 布兰特原油期货收在79美元之下，美国原油期货盘后急跌2美元

* 沙特与俄罗斯、委内瑞拉和墨西哥的会晤未取得成果

路透纽约11月25日 - 油价周二重挫2%，至近四年低位，今日走势仍然震荡，因沙特和其他三国在石油输出国组织(OPEC)会议前举行的会晤未达成限产协议。

沙特油长欧那密与委内瑞拉、俄罗斯和墨西哥能源部长在周四OPEC会议前举行会谈。

原油价格自6月以来回落了约30%，部分石油生产国向OPEC施压，要求减产。

没有迹象显示周二的会议达成了任何协议，拖累油价走低。

华尔街日报报导称，OPEC成员国即将就坚持之前达成的限产协议达成妥协，消息一度推动油价反弹，但之后扩大跌幅。

委内瑞拉外长敦促OPEC成员国就提振不断下跌的油价达成某种协议，他表示，四国在周二会议上一致认同，油价处于80美元之下不是好事，四国将在三个月后再度会晤。

指标布兰特原油期货 收跌1.35美元，报每桶78.33美元，从日高80.44美元回落。

美国原油期货 收跌1.69美元，报每桶74.09美元，盘后交易中一度下跌2美元，触及73.78美元，接近一周多前触及的四年低位73.25美元。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 母红; 审校 李军)
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