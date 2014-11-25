国际油市：油价急跌2%，因四国在OPEC会议前的会晤未达成限产协议

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 布兰特原油期货收在79美元之下，美国原油期货盘后急跌2美元
* 沙特与俄罗斯、委内瑞拉和墨西哥的会晤未取得成果
路透纽约11月25日 - 油价周二重挫2%，至近四年低位，今日走势仍然震荡，因沙特和其他三国在石油输出国组织(OPEC)会议前举行的会晤未达成限产协议。
沙特油长欧那密与委内瑞拉、俄罗斯和墨西哥能源部长在周四OPEC会议前举行会谈。
原油价格自6月以来回落了约30%，部分石油生产国向OPEC施压，要求减产。
没有迹象显示周二的会议达成了任何协议，拖累油价走低。
华尔街日报报导称，OPEC成员国即将就坚持之前达成的限产协议达成妥协，消息一度推动油价反弹，但之后扩大跌幅。
委内瑞拉外长敦促OPEC成员国就提振不断下跌的油价达成某种协议，他表示，四国在周二会议上一致认同，油价处于80美元之下不是好事，四国将在三个月后再度会晤。
指标布兰特原油期货 收跌1.35美元，报每桶78.33美元，从日高80.44美元回落。
美国原油期货 收跌1.69美元，报每桶74.09美元，盘后交易中一度下跌2美元，触及73.78美元，接近一周多前触及的四年低位73.25美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 母红; 审校 李军)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。