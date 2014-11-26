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货币新闻 | 2014年 11月 26日 星期三 15:55 BJT

国际油市：布兰特原油期货持稳，关注OPEC会议

“美国经济形势大好，但其他国家大多处境艰难，经济成长的下行风险要高于上行风险，”美国PIRA Energy Group在一份周报中称。“全球石油供需状况继续证明2014年大量盈余。石油输出国组织(OPEC)会觉得扭转局面不是易事。”

石油输出国组织(OPEC)周四将在维也纳召开部长会议，部分成员国希望日产量至少减少100万桶，以支撑油价。

对此次峰会的预期从大量减产到持平不等，市场不断猜测沙特将做出何种决定。

“美元走强及经济增长预测下降，我们预计这会迫使OPEC采取行动。不确定的是OPEC能否及时达成协议，以及是否等新年初才会减产，”德意志银行针对此次峰会的一份报告称。

一些分析师认为，如果OPEC未就大幅减产达成协议，油价可能跌向每桶60美元。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 田建华/王丽鑫；审校 艾茂林/张明钧)
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