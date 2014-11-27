国际油市：油价跌至四年低位，因OPEC料不会减产

港报财经评论：季绩有惊喜，寻顶未肯停--信报4月27日
港股升市乏牛气，恒指昨天早段高见24,637点，与今年3月21日的高位24,656点极为接近，亦是自2015年8月以来的高位。
路透新加坡11月27日 - 石油价格周四跌至四年低位，因石油输出国组织(OPEC)本周会议看来可能不会决定减产来支撑油价，而中国和美国库存增加，令供应更加充裕。
石油输出国组织(OPEC)的海湾地区产油国周四不会提议减产，降低了OPEC联合行动以支撑油价的可能性。自6月以来，油价也跌去三分之一。
指标布兰特原油期货 在亚洲早盘跌逾1美元，至每桶76.28美元的低位，为2010年9月以来最低。美国原油期货 跌幅也超过1美元，至日低每桶72.61美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王丽鑫；审校 高琦)
港股升市乏牛气，恒指昨天早段高见24,637点，与今年3月21日的高位24,656点极为接近，亦是自2015年8月以来的高位。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.9% @-p +0.5% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 3月 +2.2% +1.9% 5月1日 +2.0% 工业生产(m/m) 2月 -3.4%
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月27日(四) 0600 德国Gfk消费者信心指数 5月 9.9 9.8 0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 3月 -- 顺差31.05 0800 意大利制造业企业信心指数 4月 107.0 107.1 消费者信心指数 107.5 107.6 0900 意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元) 3月初值 -- 顺差17.2 0900 欧元区企业景气指数