国际油市：油价跌至四年低位，因OPEC料不会减产

路透新加坡11月27日 - 石油价格周四跌至四年低位，因石油输出国组织(OPEC)本周会议看来可能不会决定减产来支撑油价，而中国和美国库存增加，令供应更加充裕。

石油输出国组织(OPEC)的海湾地区产油国周四不会提议减产，降低了OPEC联合行动以支撑油价的可能性。自6月以来，油价也跌去三分之一。

指标布兰特原油期货 在亚洲早盘跌逾1美元，至每桶76.28美元的低位，为2010年9月以来最低。美国原油期货 跌幅也超过1美元，至日低每桶72.61美元。(完)

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