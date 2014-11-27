国际油市：油价创2011年以来最大单日跌幅，因OPEC决定保持产量不变

* OPEC保持石油产量不变

* 布兰特原油期货盘中跌至2010年7月以来最低

* 美国原油期货触及2010年5月以来最低

路透11月27日 - 布兰特原油期货周四急挫多达6.50美元，美国原油期货跌幅相当，均录得2011年以来最大单日跌幅，之前石油输出国组织(OPEC)决定不减产，尽管全球市场存在大量过剩供应。

在被问及OPEC是不是不会减产时，沙特油长欧那密回答说：“没错”。

油价自6月以来回落了超过三分之一，因北美页岩油产量增加超过了需求。目前全球经济成长迟滞，石油需求疲弱。

OPEC今日开会讨论是否减产。油价本周一路下行，因交易商和分析师对OPEC减产的预期降温，但今日会议结束后油价重挫，显示市场并未完全消化不减产的决定。

指标布兰特原油期货 收报每桶72.58美元，暴跌5.17美元，盘中触及四年低位71.25美元。该合约可能录得2008年以来最大月度跌幅。

美国原油期货 最新下跌4.64美元，报每桶69.05美元。该合约早盘快速下跌，后企稳，因在中午前，市场交投减少，很多美国交易商离场欢度感恩节假期。

美国原油期货日低为67.75美元，跌幅接近6美元，为2010年5月以来最低。

一OPCE代表称，该组织将在明年6月召开下次会议。

Tyche Capital Advisors的分析师Tariq Zahir表示，“美国原油期价未来几周可能继续下跌，至65美元之下，这一因素可能开始挑战北美页岩油生产的经济效益。”

“我认为将爆发价格战，”Zahir表示，“我认为，想在目前水准抄底有点疯狂。我预计油价将会反弹，但每次反弹都将会遭遇抛售。”(完)

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