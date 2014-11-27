国际油市：油价创2011年以来最大单日跌幅，因OPEC决定保持产量不变

中国个股：顺丰控股一季度净利同比增13.8%，子公司介入体育彩票业务
路透上海4月27日 - 中国大型速递物流公司--顺丰控股一季报显示，第一季实现净利润7.74亿元人民币，同比增长13.76%。公司旗下参股子公司将介入一款全国性体育彩票的代销业务，该彩票是全国首款能够将物流网络与彩票业务全面渗透和结合的产品。
* OPEC保持石油产量不变
* 布兰特原油期货盘中跌至2010年7月以来最低
* 美国原油期货触及2010年5月以来最低
路透11月27日 - 布兰特原油期货周四急挫多达6.50美元，美国原油期货跌幅相当，均录得2011年以来最大单日跌幅，之前石油输出国组织(OPEC)决定不减产，尽管全球市场存在大量过剩供应。
在被问及OPEC是不是不会减产时，沙特油长欧那密回答说：“没错”。
油价自6月以来回落了超过三分之一，因北美页岩油产量增加超过了需求。目前全球经济成长迟滞，石油需求疲弱。
OPEC今日开会讨论是否减产。油价本周一路下行，因交易商和分析师对OPEC减产的预期降温，但今日会议结束后油价重挫，显示市场并未完全消化不减产的决定。
指标布兰特原油期货 收报每桶72.58美元，暴跌5.17美元，盘中触及四年低位71.25美元。该合约可能录得2008年以来最大月度跌幅。
美国原油期货 最新下跌4.64美元，报每桶69.05美元。该合约早盘快速下跌，后企稳，因在中午前，市场交投减少，很多美国交易商离场欢度感恩节假期。
美国原油期货日低为67.75美元，跌幅接近6美元，为2010年5月以来最低。
一OPCE代表称，该组织将在明年6月召开下次会议。
Tyche Capital Advisors的分析师Tariq Zahir表示，“美国原油期价未来几周可能继续下跌，至65美元之下，这一因素可能开始挑战北美页岩油生产的经济效益。”
“我认为将爆发价格战，”Zahir表示，“我认为，想在目前水准抄底有点疯狂。我预计油价将会反弹，但每次反弹都将会遭遇抛售。”(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 母红; 审校 李军)
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