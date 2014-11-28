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货币新闻 | 2014年 11月 28日 星期五 09:11 BJT

国际油市：美国原油触及四年半低位，因OPEC决定维持产量不变

美国原油1月合约 盘中低见每桶67.75美元，较周三结算价下跌近6美元。美国市场周四逢感恩节假期休市。

0035 GMT，美国原油期货报68.61，下跌5.08。美国原油期货11月下跌近15%，本月恐录得2012年5月来最大单月跌幅。

布兰特原油期货 周四下挫5.17美元至每桶72.58，盘中触及2010年7月以来的低点71.25。布兰特原油11月下跌超过15%，也可能创出2008年11月来最大单月跌幅。

本周油价一直下滑，因交易商和分析师对OPEC减产的预期降低，但周四会议后的大挫表明，OPEC维持产量不变的决定尚未完全被市场消化。(完)

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产油国官方售价英文原文 (翻译 许娜/张荻； 审校 龚芳/李爽)
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