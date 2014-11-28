国际油市：美国原油触及四年半低位，因OPEC决定维持产量不变

布兰特原油期货 周四下挫5.17美元至每桶72.58，盘中触及2010年7月以来的低点71.25。布兰特原油11月下跌超过15%，也可能创出2008年11月来最大单月跌幅。

本周油价一直下滑，因交易商和分析师对OPEC减产的预期降低，但周四会议后的大挫表明，OPEC维持产量不变的决定尚未完全被市场消化。(完)