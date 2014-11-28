国际油市：美国原油触及四年半低位，因OPEC决定维持产量不变

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
美国原油1月合约 盘中低见每桶67.75美元，较周三结算价下跌近6美元。美国市场周四逢感恩节假期休市。
0035 GMT，美国原油期货报68.61，下跌5.08。美国原油期货11月下跌近15%，本月恐录得2012年5月来最大单月跌幅。
布兰特原油期货 周四下挫5.17美元至每桶72.58，盘中触及2010年7月以来的低点71.25。布兰特原油11月下跌超过15%，也可能创出2008年11月来最大单月跌幅。
本周油价一直下滑，因交易商和分析师对OPEC减产的预期降低，但周四会议后的大挫表明，OPEC维持产量不变的决定尚未完全被市场消化。(完)
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产油国官方售价英文原文 (翻译 许娜/张荻； 审校 龚芳/李爽)
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路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
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