国际油市：美国原油期货暴跌10%，布兰特原油期货跌穿70美元

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
* 美国原油期货创2009年3月来最大单日跌幅
* 布兰特原油期货11月暴跌18%，连跌五个月创2009年8月来最长跌势
路透纽约11月28日 - 美国原油期货周五暴跌10%，录得逾五年来最大单日跌幅，指标布兰特原油期货跌穿每桶70美元，因石油输出国组织(OPEC)决定不减产，令油市交易商和分析师慌忙寻找新的底部。
“目前我认为没有什么理由买入石油。我认为投资人要么进一步拉低油价，要么就让市场崩盘。”Tyche Capital Advisors管理人员Tariq Zahir表示。
美国原油期货 收挫7.54美元，或10%，报每桶66.15美元，结算后进一步下跌，触及四年低点65.69美元，上次该期货大跌10%还是在2009年3月。
布兰特原油期货 大跌2.43美元或3.3%，报每桶70.15美元，盘中低见69.78美元的2010年5月来最低。布兰特原油期货在11月暴跌18%，连跌第五个月，为2008-2009年金融危机以来最长跌势。
自6月以来，布兰特原油期货猛跌了约40%，从115美元上方高位回落，因美国增加页岩油产量，在全球经济成长低迷之际进一步造成供应过剩。
页岩油能源企业股价暴跌，因市场认为油价在每桶70美元才会令页岩油开采有利可图。Denbury Resources 、QEP Resources 和Newfield Exploration 跌幅均超过15%。
交易员表示，如果美国原油期货跌穿2010年5月来低点64.24美元，则可能从技术面而言将下探60美元下方，逼近2009年7月所创的低点58.32美元。
高盛表示，布兰特原油期货可能跌至60美元，但无法持续。美国原油期货在70-75美元区间可能促使美国生产商减少资本支出。
法国巴黎银行下调明年布兰特原油期货均价预估20美元至77美元，下调美国原油期货预估18美元，至70美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李军; 审校 利棣儿)
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