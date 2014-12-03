国际油市：布兰特原油期货跌穿70美元，美国原油期货受库存数据带动上涨

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* EIA数据显示上周原油库存意外减少，提振美国原油期货
* 布兰特原油期货下滑，此前报道称沙特预计油价续跌至60美元
路透纽约12月3日 - 美国原油期货周三上涨至67美元之上，因此前库存数据显示原油库存意外减少，但一报道暗示沙特预计油价续跌后，布兰特原油期货跌穿70美元。
布兰特原油期货较美国原油期货溢价收窄至不到3美元，为一个半月来最低。
自上周四石油输出国组织(OPEC)决定维持产量目标不变后，油市走势震荡。近几日，交易商已经在为油价寻底，油价自6月高位暴跌了约四成。
周三，美国能源资料协会(EIA)公布，上周原油库存减少370万桶，分析师预估为增加130万桶，随后美国原油期货上涨。
华尔街日报援引熟悉情况的消息人士报道，OPEC最大的产油国沙特相信油价将在60美元附近稳定下来后，布兰特原油期货收低。
技术分析师已经警告，美国原油期货可能跌向50美元。
布兰特原油期货 回落0.62美元，结算价报每桶69.92美元，稍早一度攀升近1美元，报71.46美元。
美国原油期货 收高0.50美元，收报每桶67.38美元，日高为68.23美元。 (完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文 (编译 李军; 审校 母红)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。